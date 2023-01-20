أخبار الهلال اليوم | عرض برازيلي لبيريرا .. وميسي لن يغادر السعودية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الـ20 من يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة، الموافق الـ20 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق..

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

بيريرا يتلقى عرضًا برازيليًا والهلال يرفض رحيله

علم "جول" من مصادره، أن نادي الهلال تلقى عرضًا رسميًا من كورينثيانز البرازيلي، من أجل الحصول على خدمات لاعبه ماتيوس بيريرا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" إلى أن نادي الهلال متمسك باستمرار بيريرا في صفوفه، خاصة في ظل عدم قدرته على قيد لاعبين جدد في صفوفه، بسبب العقوبة الموقعة عليه.

نجم مدفون في الهلال .. خماسية باريس لا تقلل من نجومية العويس

في وقت لا يراه به الجهاز الفني للهلال السعودي منذ انضمامه له في الميركاتو الشتوي 2022، دائمًا ما يرد الحارس محمد العويس على مستوى عالٍ داخل الملعب، لكن خارج الزعيم.. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | خلطهم سالم بسرعته .. أسقط حكيمي وطرد خوان بيرنات

رغم انتهاء الشوط الأول من مواجهة كأس موسم الرياض دون إحراز سالم الدوسري؛ جناح أيسر نجوم الهلال والنصر، لأي هدف، لكنه وضع بصمته في الشوط بطريقته الخاصة. "اقرأ التفاصيل"

رونالدو "هيولعها" وميسي لن يغادر السعودية .. ردود الأفعال على قمة موسم الرياض

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

في مواجهة خيالية بحضور ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، نجح باريس سان جيرمان في التفوق على فريق موسم الرياض بنتيجة 5/4. "اقرأ التفاصيل"

Shahid