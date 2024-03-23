أخبار الهلال اليوم | صدمة صديقة نيمار .. وتعويض البليهي بمدافع النصر!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الهلال اليوم السبت 23 مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق السبت 23 مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"حركة عادية تمامًا" .. هزازي يدافع عن كريستيانو رونالدو ويتحدث عن شقيقه "المدلل" ومجاملة الهلال والنصر!

أطلق إبراهيم هزازي، لاعب الأهلي والاتحاد السابق، تصريحات قوية في مقابلة صحفية، دافع من خلالها عن مسيرته وتطرق للحديث عن تفضيل الهلال والنصر على باقي الأندية السعودية. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "لست مخطئة" .. صدمة لصديقة نيمار خلال جولتها في شوارع الرياض

حرصت عارضة الأزياء البرازيلية برونا بيانكاردي، الصديقة السابقة لنجم الهلال نيمار دا سيلفا، وأم ابنته "مافي"، على زيارة مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. "اقرأ التفاصيل"

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أنباء جيدة.. نجم الهلال يعود من الإصابة سريعًا

سينتظم البرازيلي رينان لودي في تدريبات الفريق الأول لنادي الهلال السعودي بعد أن تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة ضمك بالدوري السعودي. "اقرأ التفاصيل"

إثر تراكم البطاقات.. مدافع النصر خيار مانشيني لاستبدال البليهي

قرر المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، ضم بديل علي البليهي الموقوف عن المباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026. "اقرأ التفاصيل"

الفارق كبير .. "لا يُمكن المقارنة بين نيمار وكريستيانو رونالدو"

على الرغم من إصابته، إلا أن الجماهير تضع النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال، في مقارنة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر خلال الفترة الحالية. "اقرأ التفاصيل"

ليس الأهلي أو الهلال .. "هذا الفريق الأكثر تأثرًا من أخطاء التحكيم بدوري روشن!"

شهد الموسم الحالي الكثير من الجدل بسبب الأخطاء التحكيمية، في بطولة دوري روشن السعودي، ولكن هناك من يرى أن نادي النصر هو الأكثر تأثرًا بشكل سلبي من تلك الأخطاء. "اقرأ التفاصيل"

إصابات ورحيل الُملهم وخلافات وطنية .. الموسم "الأسوأ" يهدد مسيرة صلاح في ليفربول!

محمد صلاح نجح في تسجيل 21 هدفًا وقام بصناعة 13 مع ليفربول هذا الموسم، مما يعني أنه ساهم في 34 هدفًا في 32 مباراة فقط، ولكن لا تدع الأرقام تخدعك! "اقرأ التفاصيل"

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