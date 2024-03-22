ليس الأهلي أو الهلال .. "هذا الفريق الأكثر تأثرًا من أخطاء التحكيم بدوري روشن!"

تعرف على الفريق الأكثر تأثرًا بالأخطاء التحكيمية في دوري روشن السعودي

SHAHID

شهد الموسم الحالي الكثير من الجدل بسبب الأخطاء التحكيمية، في بطولة دوري روشن السعودي، ولكن هناك من يرى أن نادي النصر هو الأكثر تأثرًا بشكل سلبي من تلك الأخطاء.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الإعلامي بندر الدبيخي عبر برنامج "الحصاد الرياضي": "النصر لم يستفد من الأخطاء التحكيمية أو من الـ "VAR" على الرغم من أنها تقنية متطورة".

وأضاف: "رئيس الأهلي تحدث من قبل عن الأخطاء التحكيمية، في مباراة الدور الأول ضد النصر، وهناك أندية أخرى تقول إنها تتعرض للظلم التحكيمي".

واختتم بندر الدبيخي تصريحاته قائلًا: "أكثر فريق تأثر سلبيًا بالأخطاء التحكيمية هو نادي النصر وليس فريق آخر".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويحتل نادي النصر المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، متأخرًا بـ13 نقطة عن الهلال المتصدر بـ68 نقطة.

SHAHID