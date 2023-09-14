نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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بعد إصابته "المقلقة" .. الكشف عن مصير حسان تمبكتي داخل الهلال!

ساعات من الخوف عاشتها جماهير نادي الهلال؛ بعد الجدل الكبير بشأن إصابة النجم الدولي حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

سهام "الظلم" في الميركاتو السعودي العالمي .. فشل الهلال مستمرًا والاتحاد ضحية

"إرضاء الجميع غاية لا تدرك" مقولة شهيرة انطبقت تمامًا على الميركاتو السعودي العالمي، الذي أغلق أبوابه قبل أسبوع واحد، لكن خلف وراءه جدلًا كبيرًا بين ممتعض وغاضب، وفئة أخرى راضية. "اقرأ التفاصيل"

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بسبب الدوري السعودي والقطري .. باريس سان جيرمان يفلت من مقصلة اللعب المالي النظيف!

لعبت أندية دوري روشن السعودي ودوري نجوم قطر دورًا غير مباشرًا، في إنقاذ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من مقصلة اللعب المالي النظيف، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023. "اقرأ التفاصيل"

EA SPORTS FC 24 تكشف عن تقييمات أفضل لاعبي دوري روشن السعودي

قامت Electronic Arts اليوم بالكشف عن التقييمات الكاملة لأفضل لاعبي دوري روشن السعودي في EA SPORTS FC 24، ويأتي ذلك في أعقاب الكشف عن تقييمات عالمية للاعبين من أكبر الدوريات في العالم. "اقرأ التفاصيل"

أفضل من لعب بجوارهم؟ ماريجا يتجاهل لاعبي الهلال ويختار نجم النصر!

كشف المالي موسى ماريجا مهاجم الشارقة الإماراتي، ولاعب الهلال السابق، عن أفضل اللاعبين الذين لعب بجوارهم خلال تاريخه، ليتجاهل زملاءه في صفوف الزعيم. "اقرأ التفاصيل"

صدمة جديدة .. ظروف قهرية تؤجل ظهور نيمار مع الهلال!

منذ أن انضم النجم البرازيلي نيمار جونيور إلى صفوف نادي الهلال، وتترقب الجماهير الظهور الأول له بقميص الزعيم، والذي تم تأجيله، ليُصدم الجمهور الأزرق مرة أخرى! "اقرأ التفاصيل"

تصرف "صبياني" يكشف عن أزمة بين نيمار ومبابي

أشعل النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال وزميله السابق كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

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