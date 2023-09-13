EA SPORTS FC 24 تكشف عن تقييمات أفضل لاعبي دوري روشن السعودي

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FC 24 Saudi Pro League RatingEA Sports
ألعابالإتحادالهلالالنصرالأهليك. بن زيمةنغولو كانتينيمارك.كوليباليس.مانيهكريستيانو رونالدور. ماهرزروبيرتو فيرمينوE. Mendy

عصر جديد من التقييمات من بطولة مهارات عالمية، مدعوم بأساليب اللعب والبيانات

قامت Electronic Arts اليوم بالكشف عن التقييمات الكاملة لأفضل لاعبي دوري روشن السعودي في EA SPORTS FC 24، ويأتي ذلك في أعقاب الكشف عن تقييمات عالمية للاعبين من أكبر الدوريات في العالم.

سيتمتع جميع اللاعبين في FC 24 بواقعية ملموسة في طور Ultimate Team بناءً على أدائهم الواقعي، وستعكس التقييمات هذا الأداء، ليبدأ بذلك عصر جديد للتقييمات والاحتفال بأساليبهم الفريدة في اللعب. ومع النمو المستمر لعدد اللاعبين في اللعبة – والذي يقترب الآن من 20,000 – يتمتع عشاق اللعبة الآن بخيارات لفرقهم في Ultimate Team أكثر من أي وقت مضى.

قائمة أفضل 24 لاعب في دوري روشن السعودي:

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الترتيباللاعبالتقييم العامالفريق
1كريم بنزيما90الاتحاد
2نيمار 89الهلال
3سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 86الهلال
4ساديو ماني86النصر
5كريستيانو رونالدو86النصر
6رياض محرز86الأهلي
7نجولو كانتي86الاتحاد
8ياسين بونو85الهلال
9كاليدو كوليبالي84الهلال
10روبين نيفيز84الهلال
11فابيينو84الاتحاد
12مارسيلو بروزوفيتش83النصر
13سيكو فوفانا82النصر
14فرانك كيسييه82الأهلي
15روبرتو فيرمينو82الأهلي
16إدواردو ميندي82الأهلي
17مالكوم81الهلال
18أندرسون تاليسكا81النصر
19الان سانت-ماكسيمين81الأهلي
20دافيد أوسبينا80النصر
21إيبانييز80الأهلي
22جوردان هندرسون80الاتفاق
23ألكسندر ميتروفيتش79الهلال
24أليكس تيليس79النصر

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قائمة أفضل 24 لاعب ولاعبة على مستوى العالم:

الترتيباللاعبالتقييم العامالدوري
1كليان مبابي91الدوري الفرنسي
2أليكسيا بوتياس91الدوري الإسباني للسيدات
3إرلينج هالاند91الدوري الإنجليزي
4كيفين دي بروينه91الدوري الإنجليزي
5أيتانا بونماتي كونكا90الدوري الإسباني للسيدات
6ليونيل ميسي90الدوري الأمريكي
7سام كير 90الدوري الإنجليزي للسيدات
8كريم بنزيما90دوري روشن السعودي
9تيبو كورتوا 90الدوري الإسباني
10هاري كين90الدوري الألماني
11كارولين هانسن90الدوري الإسباني للسيدات
12روبرت ليفاندوفسكي 90الدوري الإسباني
13محمد صلاح89الدوري الإنجليزي
14كاديدياتو دياني89الدوري الفرنسي للسيدات
15ماريا بيلار ليون سيبريان89الدوري الإسباني للسيدات
16روبين دياش89الدوري الإنجليزي
17فينيسيوس جونيور89الدوري الإسباني
18رودريجو هيرنانديز 89الدوري الإنجليزي
19نيمار89دوري روشن السعودي
20أليكس مورجان89الدوري الأمريكي للسيدات
21مارك أندريه تير شتيجن 89الدوري الإسباني
22فيرجيل فان دايك89الدوري الإنجليزي
23أليسون بيكر89الدوري الإنجليزي
24آدا هيجيربرج89الدوري الفرنسي للسيدات

كشفت EA SPORTS FC 24 مؤخرًا عن عدد من التقنيات الحديثة التي تُقدم واقعية لم تُعهد في الملعب الافتراضي من قبل، تتضمن أساليب اللعب PlayStyles والتي ترتقي بتجربة اللعب لأبعد من مجرد التقييمات لتسلط الضوء على أساليب اللعب الفريدة والسلوكيات الحقيقة للاعبين على أرض الملعب.

وتم الكشف عن اللائحة الكاملة لتقييمات جميع اللاعبين في FC 24 بتاريخ 15 سبتمبر.

ستتوفر EA SPORTS FC 24 للعب بتاريخ 29 سبتمبر 2023، وسيبدأ الوصول المبكر لأصحاب نسخة Ultimate يوم 22 سبتمبر.

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