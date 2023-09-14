تصرف "صبياني" يكشف عن أزمة بين نيمار ومبابي

نيمار ومبابي يُثيران الجدل

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أشعل النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال وزميله السابق كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

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وتداولت الجماهير عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، خبر إلغاء نيمار متابعة كليان مبابي عبر موقع "إنستجرام" وذلك بعد أن تزامل الثنائي في باريس سان جيرمان حتى الموسم الماضي.

كما قام مبابي بإلغاء متابعة نيمار أيضًا على "إنستجرام" الأمر الذي دفع الجماهير لتداول خبر إلغاء كليان ونيمار لبعضهما البعض.

وشهدت الفترة الأخيرة توتر في العلاقة بين نيمار ومبابي، حيث أشار النجم البرازيلي بشكل غير مباشر من قبل إلى أنه لا بد من خروج أحدهما من فريق باريس سان جيرمان.

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وانتقل نيمار بالفعل إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويستمر مبابي في صفوف باريس سان جيرمان حاليًا.

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