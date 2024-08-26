أخبار الهلال اليوم | قيمة انتقال سعود عبد الحميد إلى روما، ورد فعل غريب لمحمد نور على صفقة كانسيلو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 26 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 26 أغسطس 2024.

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الكشف عن قيمة انتقال سعود عبد الحميد إلى روما

كشف الصحفي المختص بأخبار الانتقالات، فابريتسيو رومانو، عن قيمة انتقال سعود عبد الحميد من الهلال إلى روما.

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الظهير الأيمن توجه إلى العاصمة الإيطالية صباح اليوم الإثنين للخضوع للفحوصات الطبية المعتادة ومن ثم توقيع العقود، وقد أوضح رومانو أن الهلال سيحصل على 3 ملايين يورو نظير انتقال مدافعه السعودي لفريق الذئاب.

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