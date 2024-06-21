أخبار الهلال اليوم | سخرية من وزن نجم الزعيم .. ورسالة حماسية من ستيف كالزادا

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة 21 يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة 21 يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

حسم قراره .. رافائيل لياو يقول كلمته في الانتقال إلى الهلال

حسم النجم البرتغالي رافائيل لياو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، قراره من الانتقال إلى عملاق السعودية الهلال، في صيف العام الحالي. "اقرأ التفاصيل"

فهد بن نافل رئيسًا للهلال رسميًا .. وتأجيل اختيار "خليفة" مسلي آل معمر في النصر

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الخميس، فوز فهد بن نافل، برئاسة مجلس إدارة الشركة "غير الربحية". "اقرأ التفاصيل"

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عين على نجوم الهلال .. ظهور مخجل لميتروفيتش وسافيتش أمام سلوفينيا

هرب منتخب صربيا من خسارة محققة أمام سلوفينيا في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الأمم الأوروبية 2024 بعدما سجل له البديل لوكا يوفيتش هدف التعادل في الثواني الأخيرة من اللقاء. "اقرأ التفاصيل"

"مبلغ ضخم واتفاقية خاصة للدفع" .. الكشف عن قيمة انتقال بيريرا من الهلال إلى كروزيرو

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن تفاصيل جديدة في صفقة انتقال ماتيوس بيريرا من الهلال إلى كروزيرو البرازيلي، والتي حُسمت رسميًا هذا الأسبوع. "اقرأ التفاصيل"

نجم الهلال يطلب الرحيل بـ"شرط" .. وإدارة فهد بن نافل ترد!

طلب أحد نجوم نادي الهلال السعودي، "الرحيل" عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي. "اقرأ التفاصيل"

"لهذا السبب وزنك زائد" .. لاعب الهلال يوافق على تناول الشاورما في الفطار مع مشجع!

أثار أحد لاعبي نادي الهلال استغراب جماهير ناديه، بعد أن اشترط تناول الشاورما في وجبة الفطار مع أحد المشجعين! "اقرأ التفاصيل"

"نحو فصل جديد" .. رسالة حماسية من ستيف كالزادا لجماهير الهلال

حرص ستيف كالزادا المدير التنفيذي لنادي الهلال، على توجيه رسالة حماسية لجماهير ناديه، وذلك بعد انتهاء موسم 2023-24 بنجاح. "اقرأ التفاصيل"

هل يتراجع اتحاد الكرة عن قراره؟ تطور "صادم" بشأن قوائم الأندية قبل النخبة الآسيوية

شهدت مسألة تقليص قوائم أندية دوري روشن السعودي تطورًا جديدًا، سيصدم ناديي الهلال والنصر، وذلك قبل بداية الموسم الجديد، الذي سيشهد مشاركة الزعيم والعالمي بجانب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة. "اقرأ التفاصيل"

"سأتبع سياستي" .. ميشايل ديلجادو يكشف عن موقفه من الاستمرار مع الهلال

كشف النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو لاعب نادي الهلال، موقفه من الاستمرار مع فريقه، وذلك في ظل الأخبار التي تتردد عن عدم الرغبة في استمراره. "اقرأ التفاصيل"