"نحو فصل جديد" .. رسالة حماسية من ستيف كالزادا لجماهير الهلال

شاهد رسالة كالزادا لجماهير الهلال

حرص ستيف كالزادا المدير التنفيذي لنادي الهلال، على توجيه رسالة حماسية لجماهير ناديه، وذلك بعد انتهاء موسم 2023-24 بنجاح.

ونجح الهلال في التتويج ببطولة دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، وذلك دون تلقي أي هزيمة، في موسم تاريخي للزعيم.

ونشر كالزادا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة له مع فهد بن نافل، الذي حصل على رئاسة الهلال بالتزكية أمس الخميس، وهو يحمل كأس الملك.

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وعلق المدير التنفيذي لنادي الهلال على الصورة قائلًا: "بانتظار الفصل القادم"، في رسالة حماسية لجماهير الزعيم للموسم المقبل.

ويُريد نادي الهلال الموسم المقبل أن يحقق جميع البطولات، بما فيها دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما خرج من دور نصف النهائي الموسم الماضي على يد العين الإماراتي.