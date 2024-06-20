فهد بن نافل رئيسًا للهلال رسميًا .. وتأجيل اختيار "خليفة" مسلي آل معمر في النصر

نتائج انتخابات الهلال والنصر..

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الخميس، فوز فهد بن نافل، برئاسة مجلس إدارة الشركة "غير الربحية".

ولاية ابن نافل انتهت بختام الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، والذي كتب فيه الفريق الأول لكرة القدم "التاريخ"، بالتتويج بالثلاثية المحلية "دوري روشن، كأس الملك والسوبر السعودي"، قبل أن يعلن ترشحه في الانتخابات.

ونظرًا لعدم وجود منافس له في الانتخابات.. كشف الهلال في بيان رسمي، عن تزكية الجمعية العمومية لنادي الهلال، ابن نافل رئيسًا لمجلس إدارة الشركة "غير الربحية"، بشكل رسمي.

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وأشار الزعيم الهلالي في بيانه، إلى حضور 99.63% من القوة التصويتية، في الجمعية العمومية للنادي، والتي قامت بتزكية ابن نافل.

الجمعية العمومية لنادي النصر

وعلى جانب آخر.. أعلن نادي النصر السعودي، تأجيل عقد الجمعية العمومية، لاختيار رئيس مجلس إدارة الشركة "غير الربحية"، والتي كان مقرر لها مساء اليوم الخميس.

النصر أوضح في بيان رسمي، أن قرار التأجيل؛ يأتي نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية؛ حيث تم تحديد الخامسة من عصر غدٍ الجمعة، موعدًا جديدًا لها.

جدير بالذكر أن مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية"، رحل عن منصبه بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ حيث من المنتظر أن "يخلفه" إبراهيم المهيدب.