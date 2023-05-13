أخبار الهلال اليوم | رعب في النصر بسبب البليهي .. ومصير صفقة ميسي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 13 مايو 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم السبت 13 مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

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نجوم الهلال .. حافظوا على العدالة أمام الاتحاد ثم اذهبوا إلى بيوتكم!

حقق الهلال المطلوب والأهم من مواجهة الوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز باللقب الثمين وإنقاذ نفسه من الخروج بموسم صفري بعد خسارته ألقاب السوبر السعودي وكأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا وخروجه من حسابات المنافسة على لقب دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

مباراة واحدة في أوروبا تفوقت عليه .. رقم هجومي مرعب من نهائي الهلال والوحدة

شهدت مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والوحدة في ملعب الجوهرة المشعة بجدة رقمًا مرعبًا على الصعيد الهجومي. "اقرأ التفاصيل"

متفوقًا على الأسطورة .. التتويج بكأس الملك يُدخل رامون دياز تاريخ الأرجنتين من أوسع أبوابه

تُوج الهلال مع مدربه رامون دياز بكأس خادم الحرمين الشريفين مساء أمس بعد الفوز على الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من اللقاء بالتعادل 1-1. "اقرأ التفاصيل"

عقب التتويج بالكأس .. علي البليهي يتحدى الاتحاد ويُرعب النصر!

لا يتوقف علي البليهي مدافع الهلال عن إثارة الجدل أبدًا في الملاعب السعودية، حيث رفع راية التحدي مجددًا في وجه الاتحاد وفي نفس الوقت أرعب النصر بتصريحاته عقب فوز فريقه بكأس خادم الحرمين الشريفين مساء أمس في جدة. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | حُسمت؟ رئيس الهلال يرد أخيرًا على تقارير انضمام ليونيل ميسي

رغم فوز الهلال مساء أمس بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الوحدة بركلات الترجيح، ورغم الحديث عن مستقبل المدرب رامون دياز واللاعبين الأجانب، إلا أن الشغل الشاغل للمراسلين السعوديين خلال حوارهم مع فهد بن نافل رئيس النادي كان المفاوضات مع ليونيل ميسي. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة بشأن مستقبل فهد بن نافل .. "لو شخص آخر لن يغادر إلا بالموت!"

حتى الآن لم يكشف فهد بن نافل رئيس نادي الهلال عن مستقبله مع الزعيم، سواء بالترشح مرة أخرى لرئاسة النادي، أو الاكتفاء بما حققه من إنجازات خلال السنوات الماضية، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام مسألة عدم استمراره! "اقرأ التفاصيل"

بدون ميسي .. الكشف عن خطة "التغيير الكبير" في الهلال

مما لا شك فيه، فإن نادي الهلال وضع خطة من أجل تغيير كبير في شكله الموسم المقبل، وستنطلق تلك الخطة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل. "اقرأ التفاصيل"

"الأمر خطير جدًا" .. الهلال في مأزق بسبب علي البليهي!

على الرغم من أن جماهير تعشق تصرفاته، إلا أن علي البليهي مدافع الهلال قد يورط ناديه في أزمة كبيرة، قبل مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل. "اقرأ التفاصيل"