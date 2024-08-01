أخبار الهلال اليوم | رسالة نيمار المؤثرة .. ونجم النصر يمدح الزعيم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 1 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الأول من أغسطس 2024م.

"نعيش في هدوء بدون كريستيانو رونالدو والهلال يستحق إنجازاته" .. نجم النصر يفاجئ الجماهير

من المعروف الصراع التاريخي بين عملاقي السعودية الهلال والنصر، والذي وصل إلى أعلى درجاته في السنوات الأخيرة؛ خاصة بعد الطفرة الهائلة في القطاع الرياضي بالبلاد. "اقرأ التفاصيل"

"أريد الاستسلام ولكن!" .. رسالة مؤثرة من نيمار بعد أيامه الصعبة في الهلال

اعترف الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بأنه يعيش "أيامًا صعبة" للغاية، في الوقت الحالي. "اقرأ التفاصيل"

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استعدادًا للرحيل؟ .. الكشف عن السبب الحقيقي لـ"استبعاد" ميشايل من وديات الهلال

في مباراتين متتاليتين.. "استبعد" البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، نجمه البرازيلي ميشايل ديلجادو، من القائمة. "اقرأ التفاصيل"

لوى ذراع النصر وفضح كذب رواية نجم الهلال .. "الإسلام والسعودية" فقط الخطوط الحمراء لخالد الغامدي!

بين الحين والآخر يخرج علينا أحد اللاعبين السابقين لإثارة الجدل في الوسط الرياضي السعودي؛ منهم من فعل بكشف واقعة تواطؤ أو تلاعب، وآخر تحدث عن المنشطات وتعاطي زملائه لها، وثالث ظهر باتهامات لناديه بالتقصير وعدم منحه مستحقاته رغم مرور سنوات، والكثير الكثير من الطرق التي رغم أنها أصبحت معتادة إلا أنها قادرة على خلق الجدل وحالة البلبلة في كل مرة.. "اقرأ التفاصيل"

رغم ترشيحهما للرحيل .. ثنائي الهلال "الشاب" يتألق في الانتصار على الدحيل وديًا

نجح فريق نادي الهلال في تحقيق الفوز خلال خامس مبارياته الودية، خلال المعسكر المقام حاليًا في النمسا، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف واحد. "اقرأ التفاصيل"

"كان صعبًا جدًا ولكنه ممتع" .. خاليدو كوليبالي يروي تجربته مع الحج

تحدث خاليدو كوليبالي مدافع نادي الهلال، عن تجربته مع أداء فريضة الحج لعام 1446هـ، متحدثًا عن الصعوبات التي واجهها. "اقرأ التفاصيل"

"أحدهما لاعب سابق في الهلال" .. نيوم لا يتوقف عند سلمان الفرج ويضم صفقتين "دفعة واحدة"!

لا يزال نادي نيوم، الصاعد حديثًا لدوري يلو للدرجة الأولى، يواصل توجيه إنذار شديد اللهجة إلى الأندية المنافسة، بتدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات المُميزة، والتي كان آخرها في ضم قائد الهلال السابق سلمان الفرج. "اقرأ التفاصيل"

خطوة لإتمام الصفقتين .. كورينثيانز يتفق مع ميشايل ديلجادو ونجم الشباب!

اقترب نادي كورينثيانز البرازيلي من حسم التعاقد مع لاعبان في صفوف الهلال والشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم المقبل. "اقرأ التفاصيل"