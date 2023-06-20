أخبار الهلال اليوم | رابع اللاعبين يرحل رسميًا وتصريحات "مبشرة" من وكيل ماركو فيراتي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء الموافق الـ20 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ20 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

عكس المتوقع .. الهلال يحافظ على نجمه ويمنع رحيله إلى الاتحاد!

عكس التيار وعلى الرغم من تأكيد الجميع على رحيله، يبدو أن مسؤولي نادي الهلال، قرروا تجديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، والاحتفاظ به في الموسم الرياضي القادم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

وكيلة أعمال ماركو فيراتي تقرب اللاعب من الهلال .. ماذا قالت؟

تحدثت رافائيلا بيمنتا، وكيلة أعمال النجم الإيطالي ماركو فيراتي، متوسط ميدان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مستقبل اللاعب؛ بعد ساعات قليلة، من العرض الهلالي لضمه. (طالع التفاصيل)

الهلال يضرب الأهلي بـ"القاضية" .. 3 إغراءات وراء تغيير قرار سيرجيو كونسيساو

بات نادي الهلال، قريبًا للغاية من التعاقد مع المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

بعد رفضه ملايين الهلال .. كشف التفاصيل المالية الكاملة في عقد ليونيل ميسي مع إنتر ميامي

كم سيحصل الأسطورة ليونيل ميسي من إنتر ميامي بعد رفضه ملايين الهلال؟! (طالع التفاصيل)

مدرب الهلال الأسبق على أبواب النصر .. "أعطى موافقته ولكن!"

أعطى مدرب عالمي كبير، "موافقته المبدئية" على قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ولكن بشرط وحيد فقط. (طالع التفاصيل)

بطلب من كريستيانو رونالدو .. النصر يزعج الهلال ويدخل بقوة في صفقة نجم البرتغال

في مفاجأة صادمة للهلال، دخل مسؤولو نادي النصر بقوة، في واحدة من أكبر الصفقات العالمية المحتملة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بالملاعب السعودية. (طالع التفاصيل)

رابع الراحلين .. لاعب الهلال إلى هذا الفريق رسميًا!

ودع نادي الهلال، لاعبًا رابعًا في الصيف الحالي، ضمن خطة الإحلال والتجديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

ليس نيمار .. الهلال يطلب نجم باريس سان جيرمان و"الصفقة بـ407 ملايين ريال"

فتح مسؤولو نادي الهلال، خط مفاوضات مكثف مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي؛ للتعاقد مع أحد النجوم العالميين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

خليفة رامون دياز .. تطورات إيجابية تقرب الهلال من التوقيع مع مدرب برتغالي كبير

اقترب نادي الهلال، من الاتفاق مع مدربه الجديد؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي 2023-2024. (طالع التفاصيل)