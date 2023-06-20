مدرب الهلال الأسبق على أبواب النصر .. "أعطى موافقته ولكن!"

هل ينجح النصر في التوقيع مع مدرب الهلال الأسبق؟!

أعطى مدرب عالمي كبير، "موافقته المبدئية" على قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ولكن بشرط وحيد فقط.

النصر يبحث عن مدرب عالمي جديد؛ بعد إقالة الفرنسي رودي جارسيا، في شهر أبريل الماضي، حيث تولى وقتها الكرواتي دينكو إيليتشيتش، المهمة بشكل مؤقت، حتى نهاية موسم 2022-2023.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية"، صباح اليوم الثلاثاء، وافق المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش، على تدريب نادي النصر، ولكنه طلب بعض الوقت قبل التوقيع الرسمي.

وكشفت الصحيفة، عن أن زلاتكو، يرغب في دراسة العروض الأوروبية أولًا، قبل اتخاذ قراره بالعودة إلى منطقة الخليج؛ حيث سبق له قيادة ناديي الهلال والعين الإماراتي.

مدرب الهلال الأسبق يتولى حاليًا قيادة منتخب بلاده كرواتيا، والذي حقق معه وصافة كأس العالم "روسيا 2018"، بالإضافة إلى الحصول على المركز الثاني في بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي أسدل الستار عليها يوم الأحد الماضي.

جدير بالذكر أن زلاتكو داليتش، درب الزعيم الهلالي في الفترة من فبراير إلى مايو 2013، محققًا وقتها 11 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات و5 هزائم، في 20 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.