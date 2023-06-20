بطلب من كريستيانو رونالدو .. النصر يزعج الهلال ويدخل بقوة في صفقة نجم البرتغال

في مفاجأة صادمة للهلال، دخل مسؤولو نادي النصر بقوة، في واحدة من أكبر الصفقات العالمية المحتملة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بالملاعب السعودية.
النصر لم يتعاقد مع أي لاعب - حتى الآن -، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ إلا أن آخر التقارير تؤكد على اقترابه من المغربي حكيم زياش، بالإضافة إلى تفاوضه مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإسباني ساؤول نيجيز.
ووفقًا لصحيفة "elfutbolero"، طلب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، من إدارة ناديه، التعاقد مع مواطنه برناردو سيلفا، خلال الصيف الحالي.
وكشفت الصحيفة، عن استجابة مسؤولي النصر لطلب رونالدو؛ حيث تم تجهيز عرض بـ150 مليون يورو "614 مليون ريال سعودي تقريبًا"، لإقناع سيلفا - الذي يُعد هدفًا رئيسيًا للزعيم الهلالي -؛ بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.
جدير بالذكر أن تقارير عالمية عديدة أجمعت على تقديم الهلال، عرضًا رسميًا إلى النجم البرتغالي في الساعات القليلة الماضية؛ وسط محاولات من باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه، بالإضافة إلى رغبة من ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، لتجديد عقده.
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