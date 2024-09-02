أخبار الهلال اليوم | ضم جناح النصر السابق، ونصراوي يتمنى انتقال رونالدو للزعيم

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 2 سبتمبر 2024.
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بعد مطالبة جماهير الهلال برحيله..
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بعد ترشيح 4 أسماء لحمل قميص العالمي..
"انتهينا، عمره أصبح 40 عامًا"
رئيس الشباب يحسم الجدل في صفقة متعب الحربي..
صفقة محلية جديدة للزعيم
نيوم يحافظ على العلامة الكاملة ويكتسح الجبيل (4-0)..
"لم تفعلوا مثل الهلال" .. جماهير الاتحاد تفتح النار على لؤي مشعبي بعد رحيل لاعبين دفعة واحدة!
حالة من الغضب الجماهيري العارم
سجل هدفًا في مرمى ريال مدريد..