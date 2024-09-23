نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 23 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 23 سبتمبر 2024.

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إصابة "غير مقلقة" لحسان تمبكتي

أوضح حساب الهلال عبر منصة إكس أن المدافع حسان تمبكتي تعرض لضربة في عضلة الفخذ خلال مواجهة الاتحاد في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

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وأفاد النادي السعودي أن المدافع لازم العيادة يوم أمس، فيما أوضحت صحيفة الرياضية أن الإصابة غير مقلقة ولن تُبعد تمبكتي كثيرًا عن التدريبات الجماعية.

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