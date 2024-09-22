ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة البكرية والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة البكرية والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025..

يحل الهلال ضيفًا على نظيره البكرية في مباريات دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025 على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة.

ويريد الهلال عدم التفريط في أي بطولة الموسم الحالي، لذلك لن يتراخى في كأس الملك بغية تحقيق الثنائية المحلية مثلما فعل الموسم الماضي.

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة البكرية والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025.

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ما طرق شراء تذاكر مباراة البكرية والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

طرح نادي البكرية تذاكر مباراته أمام الهلال على الموقع الرسمي الخاص به.

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ما أسعار تذاكر مباراة البكرية والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة البكرية والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025 من 34 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة على النحو التالي:-

الفئة السعر خلف المرمى 34 ريال الواجهة 57 ريال درجة أولى 115 ريال المنصة 575 ريال

ما موعد مباراة البكرية والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تقام مباراة البكرية والهلال في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025 يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024 على مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة..

وتنطلق صافرة البداية في السادسة والنصف بتوقيت مصر والسعودية