أخبار الهلال اليوم | حملة ضد نجم النصر ورسالة نيمار بعد وضعه المثير للجدل

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت الموافق الـ25 من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت الموافق الـ25 من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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تشكيل مواجهة الحزم

أعلن جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة الحزم اليوم السبت، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

التشكيل شهد مشاركة المهاجم أليكساندر ميتروفيتش أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، فيما فضل جيسوس الاحتفاظ بلاعب الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش على مقاعد البدلاء.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

رقم قياسي في انتظار ميتروفيتش

ينتظر الصربي أليكساندر ميتورفيتش؛ مهاجم الهلال، رقم قياسي اليوم، حال إحرازه لهدف في شباك الحزم، ليلحق بعدد من نجوم الزعيم السابقين.

إذا زار الصربي الشباك الليلة فإن سيكون قد واصل التهديف للمباراة الخامسة على التوالي بدوري المحترفين، بينما كان آخر لاعب قد نجح في فعل ذلك هو النيجيري أوديون إيجالو خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى فبراير 2023.

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