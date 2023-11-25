رغم تجاهله .. نجم روما "أسير الإصابات" يبدي اهتمامه باللعب في الدوري السعودي!

هل يبادله كبار الدوري السعودي الاهتمام؟

SHAHID

أصبح دوري روشن السعودي واحد من الوجهات التي يبدي نجوم العالم رغبتهم في اللعب لها، حتى دون أن تقدم لهم عروض رسمية، في ظل كم النجوم الذي يعج بهم.

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السعودية خاضت ميركاتو صيفي عالمي في بداية الموسم الجاري، أسفر عن صفقات بحجم كريم بنزيما، نيمار دا سيلفا، ساديو ماني، رياض محرز وغيرهم من النجوم.

وحاليًا وبحسب صحيفة "La Repubblica" فإن الإنجليزي كريس سمولينج؛ قلب دفاع روما الإيطالي، مهتم بالانتقال للسعودية خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مشيرة إلى أن هذه الرغبة لا يصحبها عروض رسمية، فلم يلق اهتمامًا بعد من أي من أندية دوري روشن.

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الصحيفة أوضحت أن صبر النادي الإيطالي على إصابة اللاعب المزمنة في الركبة بدأ في النفاد، خاصةً وأن حالته لا تتحسن رغم غيابه عن الملاعب قرابة ثلاثة أشهر إلى الآن، لذلك الرحيل في يناير أمر محتمل بنسبة كبيرة.

هذه المزاعم تبعها جوزيه مورينيو؛ المدير الفني للذئاب، بتصريحات تدعمها خلال مؤتمره الصحفي اليوم السبت، فبسؤاله عن قلب دفاعه أجاب: "لا يزال سمولينج متأثرًا بإصابته، الشعور بالألم يلازمه، ولا أعلم متى سيتمكن من الانضمام إلينا من جديد!".

يشار إلى أن عقد صاحب الـ34 عامًا مع النادي الإيطالي ممتد لنهاية موسم 2024-2025، وحال اقتصار الحديث عن إمكانية ضمه على الرباعي الكبير في السعودية فإن أكثر دفاع يعاني في الموسم الجاري من دوري روشن هو دفاع الثلاثي الاتحاد والأهلي والنصر، بينما الهلال في حاجة لظهير أيسر فقط.

SHAHID