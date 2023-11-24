لويس كاسترو يكذب بسبب الهلال .. و"هل تشاهد ما نراه في النصر يا مانشيني؟"

رسائل نصروية حاسمة في مباراة الأخدود

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"لا نفكر في الهلال" .. هكذا صرح البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الفريق الأول لكرة القدم، أمام الأخدود.

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كاسترو قال وقتها، إن النصر لا يزال أمامه مباراتين، قبل ديربي الهلال الكبير، يوم 1 ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

لكن.. من شاهد مباراة النصر والأخدود، يعلم جيدًا أن المدير الفني البرتغالي، لم يقل الحقيقة كاملة؛ حيث حاول العالمي، تحقيق الفوز والخروج بـ3 نقاط، بـ"أقل مجهودٍ ممكن"؛ وهو ما حدث بالفعل وبثلاثية نظيفة.

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نجوم العالمي لم يضغطوا أمام الأخدود، بالشكل المعهود عنهم، مثل المباريات الماضية؛ كما حاولوا أن لا يدخلوا في احتكاكات كثيرة مع لاعبي الفريق المنافس، حتى لا يتعرضوا للإصابة.

وما جعل النتيجة تصل إلى ثلاثية نظيفة؛ هي النشاط الكبير للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وتقديمه روائع فنية في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، ترجمها بهدفين شخصيين.

كذلك.. أراح لويس كاسترو، نجمه الكرواتي الكبير مارسيلو بروزوفيتش، بعد مشاركته مع منتخب بلاده، في فترة التوقف الدولي الماضية؛ حيث أجلسه على "دكة البدلاء"، في معظم دقائق المواجهة أمام الأخدود.

رسالة جديدة من سلطان الغنام إلى روبرتو مانشيني

وفي ظل اللعب بأقل مجهود ممكن.. برز بعض اللاعبين في النصر أمام الأخدود، وعلى رأسهم الظهير الأيمن سلطان الغنام، الذي واصل تقديم مستوياته المبهرة، خاصة منذ بداية الموسم الرياضي الحالي.

الغنام صنع الهدف الأول؛ بعد استلام رائع للكرة، ومرور من مدافع الأخدود، قبل أن يرسل كرة عرضية أرضية متقنة إلى زميله سامي النجعي، الذي أحرز هدف النصر الأول.

ولم يقتصر أداء الغنام الرائع، على المستوى الهجومي فقط؛ بل ساند الثنائي الدفاعي عبد الإله العمري ومحمد آل فتيل كثيرًا، أمام الأخدود، في ظل بعض الفراغات في غياب النجم الإسباني الكبير إيمريك لابورت.

أداء الظهير الأيمن النصراوي أمام الأخدود؛ هو رسالة جديدة إلى الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الذي استبعد اللاعب، عن معسكر الأخضر الأخير، في شهر نوفمبر الجاري.

ويعتبر سلطان الغنام، أكثر ظهير في أندية دوري روشن السعودي، مساهمة في الأهداف خلال الموسم الحالي؛ حيث سجل 3 وصنع 8 آخرين، في 20 مباراة بمختلف المسابقات؛ لذلك فإن استبعاده مع منتخب السعودية، يُعد لغزًا غريبًا يحتاج التفسير.

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