أخبار الهلال اليوم | حقيقة العرض الإنجليزي لسعود عبدالحميد .. ونجم الزعيم إلى الدرجة الثانية!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت 15 يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت 15 يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

"هدف النصر" .. أول رد على أنباء حسم الهلال صفقته الصيفية الأولى!

طوال الساعات الماضية، والأخبار كلها تشير إلى حسم نادي الهلال السعودي، أولى صفقاته الصيفية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

بعد تخليد اسمه في كلاسيكو النصر .. لاعب الهلال ينتقل إلى الدرجة الثانية في السعودية!

أصبح نادي الهلال على موعد مع إعلان أحد اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل، في إطار قانون الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي يقتضي بتقليص قوائم أندية دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بديل أوسيمين .. الأهلي يختار مهاجمه الجديد وحقيقة دخول الهلال في الصفقة

رصد النادي الأهلي السعودي، اسمًا عالميًا جديدًا؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي. "اقرأ التفاصيل"

"لن تكون صفقة تبادلية" .. لاعب الهلال يختار التعاون ويُنهي رحلة الإصابات الطويلة!

أصبح نادي التعاون، على مقربة من حسم صفقة جديدة من الهلال، خلال فترة الميركاتو الصيفي، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد (2024-2025). "اقرأ التفاصيل"

"لا لبيع هؤلاء اللاعبين!" .. قرار حاسم من الهلال ورد فعل جورج جيسوس

اتخذ مسؤولو نادي الهلال السعودي، قرارًا مهمًا وحاسمًا؛ ضمن خطة الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة كبرى للهلال .. سعود عبد الحميد مطلوب للعب في دوري أبطال أوروبا!

لا يزال سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق الكرة بنادي الهلال، محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، بعدما رشحته الصحف العالمية للعب في القارة العجوز، بعد تألقه اللافت مع الزعيم. "اقرأ التفاصيل"

كواليس جديدة .. الحقيقة وراء رغبة عملاق البريميرليج في ضم سعود عبدالحميد

كشفت تقارير صحفية سعودية، حقيقة الأنباء التي ربطت بين أحد نجوم دوري روشن للمحترفين بالانتقال إلى أستون فيلا الإنجليزي. "اقرأ التفاصيل"

"شرف لي الدفاع عن الهلال" .. نيمار يعلق على العودة لكأس العالم للأندية بعد 10 سنوات!

أكد النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، أنه يتشرف بالدفاع عن الزعيم، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة، بعد سنة بالتمام والكمال. "اقرأ التفاصيل"