أخبار الهلال اليوم | حقيقة التفاوض مع ميسي .. ونيمار ينافس على جائزة الموسم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق 12 أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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نيمار ينافس 9 نجوم على جائزة الموسم .. والهلال يتحرك لدعمه!

على الرغم من بدايته "غير الجيدة" مع نادي الهلال السعودي؛ إلا أن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، دخل المنافسة بقوة على جائزة كبرى. "اقرأ التفاصيل"

مُخاطرة وصدام وتعاون .. ما هو الفريق الأنسب لمورينيو في السعودية؟

خرج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتصريحات مفاجئة، يؤكد خلالها على أنه سيتواجد مستقبلًا في السعودية في تجربة تدريبية جديدة، ولكن من الفريق الذي سيتولى تدريبه؟ "اقرأ التفاصيل"

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انتهت رسميًا .. "الانضباط" تعلن قرارها في خصم 3 نقاط من الهلال

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء يوم الأربعاء، عن قرارها الرسمي، في احتجاج نادي الأخدود، ضد مواطنه الهلال. "اقرأ التفاصيل"

"بعد 6 أشهر بدون فريق" .. هل يعود نواف العابد إلى الهلال مجددًا؟

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز الزلال، عن حقيقة عودة النجم نواف العابد، إلى "بيته" نادي الهلال السعودي، خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

إنتر ميامي يكشف عن حقيقة المفاوضات السعودية لضم ميسي

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن وجود مفاوضات من جانب بعض الأندية السعودية، من أجل ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي. "اقرأ التفاصيل"

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