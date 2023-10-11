نيمار ينافس 9 نجوم على جائزة الموسم .. والهلال يتحرك لدعمه!

نيمار مرشح لجائزة كبرى بعد الانتقال إلى الهلال

على الرغم من بدايته "غير الجيدة" مع نادي الهلال السعودي؛ إلا أن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، دخل المنافسة بقوة على جائزة كبرى.

نيمار البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 90 مليون يورو تقريبًا.

وفي هذا السياق.. أعلنت جائزة "سامبا الذهبية"، اختيار نيمار، ضمن قائمة تضم 10 لاعبين، مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب برازيلي، لعام 2023.

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وكشفت الجائزة، عن أن القائمة تضم إلى جانب نجم الهلال؛ كلًا من: فينسيوس جونيور ورودريجو "ريال مدريد الإسباني"، برونو جيماريش وجويلنتون "نيوكاسل يونايتد الإنجليزي"، أليسون بيكر "ليفربول الإنجليزي"، إيديرسون "مانشستر سيتي الإنجليزي"، ماركينيوس "باريس سان جيرمان الفرنسي"، كاسيميرو "مانشستر يونايتد الإنجليزي"، وجابرييل مارتينيلي "آرسنال".

وحصل نيمار، على جائزة "سامبا الذهبية" كأفضل لاعب برازيلي - التي تم استحداثها في عام 2008 -، في آخر 3 سنوات.

ومن ناحيته.. تفاعل نادي الهلال سريعًا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مع ترشيح نيمار، مطالبًا جميع عشاقه بمختلف أنحاء العالم، بالتصويت للساحر البرازيلي؛ من أجل التتويج بالجائزة، للعام الرابع على التوالي.

جدير بالذكر أن نيمار، سجل 18 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 29 مباراة رسمية مع الفريق الباريسي، في الموسم الرياضي الماضي، قبل أن يحرز هدفًا ويصنع 3 في 5 لقاءات مع الهلال - حتى الآن -.