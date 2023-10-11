"بعد 6 أشهر بدون فريق" .. هل يعود نواف العابد إلى الهلال مجددًا؟

حقيقة عودة نواف العابد إلى الهلال مجددًا

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كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز الزلال، عن حقيقة عودة النجم نواف العابد، إلى "بيته" نادي الهلال السعودي، خلال الفترة القادمة.

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العابد البالغ من العمر 33 سنة، لا يرتبط بعقد مع أي فريقٍ؛ منذ فسخ عقده مع نادي الشباب السعودي، في شهر أبريل من العام الحالي.

ونفى الزلال في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، وجود أي نية من الإدارة الهلالية، في التعاقد مع العابد، وإعادته إلى الفريق الأول مجددًا.

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وأضاف الإعلامي الرياضي: "اللاعب عاد من الإصابة، ولكنه لن يعود إلى الهلال.. نتمنى له التوفيق مع أي فريقٍ، سيلعب له مستقبلًا".

جدير بالذكر أن نواف العابد، شارك في 257 مباراة رسمية مع الفريق الأول بنادي الهلال، في الفترة من 2008 إلى 2020، مسجلًا 41 هدفًا وصانعًا 45 آخرين، قبل الانتقال إلى الشباب.

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