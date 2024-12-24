أخبار الهلال اليوم | الوجه الآخر لنيمار، وموقف محرج لمالكوم وكانسيلو أمام فتاتين!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 24 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 24 ديسمبر 2024.

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الأمر لا يتعلق بالجناح لياو

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تفاصيل جديدة من داخل معسكر المنتخب السعودي..

البرازيلي رفض دعوة أحد أصدقائه وكشف عن سبب تغير حياته مؤخرًا..

المنتخب السعودي يُعاني مع بداية "خليجي 26"..

GOAL

الجدل حول تلك الجائزة مستمر منذ عام 2007!

بعد سبع سنوات من القرار، السبب الحقيقي لرحيل نيمار المفاجئ عن البرسا..

ثنائي الهلال فشل في مجاراة الفتاتين..

10 سنوات من العطاء في معهد النجم البرازيلي..

يبقى الأمل قائمًا إن أحيى كل لاعب تحديه الفردي الخاص في خليجي 26..