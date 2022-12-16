أخبار الهلال اليوم | جاهزية الدوسري .. وميشايل في طريقه للرحيل

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 16 من ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة، الموافق 16 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

Shahid

داني ألفيش السعودية .. إشبيلية وميلان ويوفنتوس يراقبون نجم الأخضر

الجميع توقع له أن يكون من أوائل اللاعبين السعوديين في أوروبا خلال السنوات المقبلة، وبالفعل يبدو أن هذه الأحاديث ستتحقق على أرض الواقع. "اقرأ التفاصيل"

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جريميو البرازيلي يقترب من ضم لاعب نادي الهلال

يبدو أن النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، قد يرحل عن صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في اتجاه العودة مجددًا إلى الدوري البرازيلي مرة أخرى. "اقرأ التفاصيل"

وأخيرًا .. كنو يظهر بعد انتهاء فترة إيقافه

بعد غياب عن الملاعب منذ مايو الماضي، يستعد محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال، للعودة من جديد، بدايةً من اليوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

سالم الدوسري يتعافى من الإصابة

تعافى سالم الدوسري جناح فريق نادي الهلال، من الإصابة التي تعرض لها في كأس العالم قطر 2022 أمام المكسيك.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن سالم الدوسري أصبح جاهزًا لخوض المباريات مع فريقه، ولكن المدرب رامون دياز فضّل إراحته أمام الباطن، على أن يكون جاهزًا لديربي الرياض أمام النصر يوم 26 ديسمبر الجاري.

دياز يُشرك ناصر الدوسري في مركز الظهير

قرر المدرب الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، الاستعانة بناصر الدوسري في مركز الظهير الأيسر أمام الباطن، في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة.

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وجاء تشكيل الهلال المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: ناصر الدوسري، محمد جحفلي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو.

وسط هجومي: ماتيوس بيريرا، أندريه كاريلو، موسى ماريجا.

الهجوم: أوديون إيجالو.

Shahid