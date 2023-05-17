أخبار الهلال اليوم | المعيوف ينافس على الأفضل آسيويًا .. والعويس يغيب عن التدريبات

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 17 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 17 مايو 2023.

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دون أن يهز الشباك قط! .. هدفا الهلال في كلاسيكو الاتحاد من نوادر كرة القدم

لأنه ليس كلاسيكو عاديًا، من الطبيعي أن تكون أهدافه غير عادية أيضًا، إذ سجل الهلال هدفين أمام الاتحاد، لكن دون أن يهز شباك الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي. "اقرأ التفاصيل"

ليس الهلال أو النصر .. نادٍ سعودي مفاجئ يريد عمر السومة من الأهلي

على مدار عدة سنوات، ارتبط اسم النجم السوري الكبير عمر السومة، بـ"الانتقال" إلى الهلال أو النصر، حال رحيله نهائيًا، عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | تصويت صراع الخماسي الأفضل .. الاتحاد يكتسح وكوييار ينقذ سمعة الهلال

اقترب دوري روشن موسم 2022-2023 من نهايته، وسط تألق عدد كبير من اللاعبين، خاصة لاعبي الاتحاد متصدر الدوري، والهلال وصيف دوري أبطال آسيا، ووصيف كأس العالم للأندية. "اقرأ التفاصيل"

"هناك قرار تهبيط"؟ .. رئيس نادي سابق يلمح لقضية خطيرة بعد أزمات الهلال والنصر والاتحاد!

"هل هناك قرار تهبيط؟!".. تغريدة أثارت الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بالتزامن مع مراحل الحسم، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023. "اقرأ التفاصيل"

فيديو: لابورتا يكشف سرًا يجعل ميسي يرفض عرض الهلال وينضم إلى برشلونة

انتشى رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، بفوز ناديه بلقب الليجا وفي خضم الفرحة الهيسترية بهذا الإنجاز، قدم وعدًا لجماهير البارسا يخص مساعيه نحو إعادة الأسطورة ليونيل ميسي، بل وذهب لأبعد من ذلك وتحدث عن العرض السعودي المقدم حاليًا للنجم الأرجنتيني والسبب الذي سيدفع البولجا، نحو رفض اللعب لفريق الهلال وتفضيل خيار العودة مرة أخرى إلى ملعب كامب نو. "اقرأ التفاصيل"

تحذير من فخ .. خطاب "مستعجل" من مركز التحكيم إلى الهلال بشأن قضية النصر ومحمد كنو

بدأ مركز التحكيم الرياضي السعودي التحرك بشكل رسمي تجاه الاستئناف المقدم من قبل نادي النصر حول عدم قانونية مشاركة لاعب وسط الأزرق محمد كنو في مواجهة الفريقين السابقة. "اقرأ التفاصيل"

"وداعًا المعيوف" .. الهلال يحصل على موافقة صفقة عالمية كبرى

اقترب مجلس إدارة نادي الهلال، من حسم صفقة عالمية من العيار الثقيل، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

عبد الله المعيوف ينافس على أفضل حارس بآسيا

يُنافس عبد الله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال، على لقب أفضل حارس في آسيا، وذلك بعد ختام منافسات دوري أبطال آسيا بخسارة الزعيم أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وتواجد المعيوف رفقة حارس الشباب فواز القرني، في منافسة مع كيتيبونج بوثاوتشويك حارس باثوم التايلاندي، وشوساكو نيشيكاوا حارس أوراوا ريد، وشهاب جوردان حارس فولاد خوزستان.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

غياب محمد العويس عن تدريبات الهلال

عاد فريق نادي الهلال إلى تدريباته الجماعية، بعد مباراة الفريق أمس أمام الاتحاد، حيث أجرى اللاعبين الأساسيين مرانًا استرجاعيًا، بينما أدى باقي اللاعبين مرانًا اعتياديًا.

وشهدت التدريبات غياب محمد العويس حارس مرمى الفريق، بعد تعرضه لنزلة معوية أمس الثلاثاء.

Shahid