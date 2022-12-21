أخبار الهلال اليوم | الزعيم يهدد النصر قانونيًا و"دياز الكسول"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء 21 من ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق 21 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

قضية كنو لا تزال مفتوحة .. لجنة الاحتراف تتأهب لعقوبات جديدة

رغم انتهاء العقوبة الموقعة على لاعب الهلال السعودي محمد كنو من قبل غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم إلا أن القضية لم تُغلق بعد ولا تزال قيد التحقيقات من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين. (طالع التفاصيل)

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

Shahid

مشكلة قانونية مع الهلال .. الكشف عن سر خطير في تأخر تعاقد النصر مع رونالدو

فجر سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السعودي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل حول الصفقة المتحملة لانتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعالمي، إذ كشف عن مشكلة قانونية تؤجل الإعلان عن إتمام الصفقة. (طالع التفاصيل)

مشوار الكأس مهدد .. ثلاث إصابات جديدة تنضم لمستشفى الهلال

في الوقت الذي يستعد به الهلال السعودي لخوض مباراة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، تلقى الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، ضربة موجعة. (طالع التفاصيل)

"لتلك الأسباب .. الهلال غير جاهز للعب في مونديال الأندية"

أكد الناقد الرياضي محمد الشيخ عدم جاهزية الهلال لخوض كأس العالم للأندية المقررة في المغرب خلال فبراير القادم. (طالع التفاصيل)

"دياز كسول"

انتقد الإعلامي الرياضي تركي العواد، الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، متهميًا إياه بالتقصير في إصلاح بعض العيوب في الفريق.

وقال العواد، خلال تصريحاته لقناة "العربية": "الهلال أدائه أمام الباطن لم يكن جيدًا، ننتظر من رامون دياز أن يظهر الهلال الحقيقي، دياز كسول، هناك الكثير من المشاكل الموجودة في الفريق لم يعمل عليها بشكل جيد، دياز ليس لديه الحماس الذي كان عنده الموسم الماضي، وهذه عادته، يبدأ بحماس ثم يهدأ، لدرجة أنه لا يعمل لإصلاح الأشياء البسيطة في الفريق".