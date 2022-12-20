"لتلك الأسباب .. الهلال غير جاهز للعب في مونديال الأندية"

الهلال مرشح للعب النسخة القادمة من كأس العالم للأندية

Shahid

أكد الناقد الرياضي محمد الشيخ عدم جاهزية الهلال لخوض كأس العالم للأندية المقررة في المغرب خلال فبراير القادم.

الاتحاد الآسيوي رشح الهلال حامل لقب الموسم الماضي من دوري أبطال آسيا لتمثيله في البطولة القارية كون النسخة الجارية لم تنته بعد، كما تأكدت مشاركة الأهلي المصري بصفته وصيف دوري أبطال إفريقيا وبسبب مشاركة الوداد كبطل للدوري المغربي ومستضيف للبطولة.

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الشيخ شرح الأسباب التي تجعل الزعيم غير جاهز للعب في مونديال الأندية، بقوله خلال حلقة أمس من "أكشن يا دوري" "الهلال غير جاهز أبدًا لمونديال الأندية ولأكثر من سبب".

تابع "أول الأسباب الضغط البدني والفني على اللاعبين، ليس طبيعيًا أن 12 لاعبًا يخوضون مع المنتخب معسكر مكثف تكتيكيًا وفنيًا وبدنيًا بجانب البطولة، هذا أثر على اللياقة الفنية والبدنية والذهنية للاعبين".

"السبب الثاني هو الإصابات الكثيرة، والثالث وهو الأهم أن الأجانب بعيدون تمامًا عن مستوياتهم، وأرى كذلك أن المدرب رامون دياز غير متمكن من أدواته الفنية خلال الفترة الحالية".

وأتم الشيخ بالتأكيد على أن قدر الهلال المشاركة في مثل تلك الظروف الصعبة.

Shahid