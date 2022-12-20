مشوار الكأس مهدد .. ثلاث إصابات جديدة تنضم لمستشفى الهلال

في الوقت الذي يستعد به الهلال السعودي لخوض مباراة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، تلقى الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، ضربة موجعة.
الزعيم يستضيف الاتفاق، غدًا الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن ثمن نهائي كأس الملك.
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وأعلن الهلال غياب الثلاثي موسى ماريجا وجانج هيون سو وناصر الدوسري، عن المران الجماعي الليلة، نظرًا لتعرضهم للإصابات، ليتأكد غيابهم رسميًا عن مواجهة الغد.
ماريجا وجانج يعانيان من آلام في العضلة الخلفية، فيما يعاني الدوسري من آلام في مفصل القدم.
بذلك يغيب ستة لاعبين عن الهلال أمام الاتفاق، فبخلاف هذا الثلاثي، يغيب أيضًا ياسر الشهراني، سلمان الفرج وعلي البليهي.
يذكر أن الهلال وصل لنهائي النسخة الماضية من الكأس، قبل أن يخسر اللقب بالهزيمة أمام الفيحاء.
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