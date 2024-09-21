أخبار الهلال اليوم | مفاجأة الاتحاد للكلاسيكو .. وياسين بونو يقلق الجماهير!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت 21 سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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لأول مرة منذ فترة طويلة .. الاتحاد يدخل كلاسيكو الهلال بمفاجأة جديدة!

يستعد نادي الاتحاد للحلول ضيفًا على نظيره الهلال مساء يوم غدٍ السبت، في الجولة الرابعة "نحلم ونحقق"، ضمن منافسات دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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"الهلال يغامر مع نجمه" .. موقف روبن نيفيش من كلاسيكو الاتحاد الكبير

لا يزال الغموض يحيط بمصير النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من "المشاركة" في كلاسيكو المملكة الكبير، أمام الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

"لا أستطيع شراء منزل فاخر" .. ستيفن جيرارد يعترف بواقعه الأليم ويعلنها: سنتعاقد مع لاعبين من الهلال والنصر!

اعترف الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي، بـ"خيبة أمله" بعد خسارة فريقه أمام عملاق الرياض النصر، مساء يوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

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فيديو | بـ"الزي السعودي" .. نيمار يشارك في صنع "لوحة فنية" للأمير محمد بن سلمان

رغم قتاله للعودة من الإصابة؛ إلا أن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، حرص على المشاركة في احتفالات "اليوم الوطني"، مع زملائه في الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

"ارفعوا الراية البيضاء أمام الهلال" .. إعلامي سعودي يدعو جماهير الاتحاد للاستسلام مع الخسارة الثامنة!

استفز الإعلامي السعودي محمد الشيخ، جماهير فريق الاتحاد بحديثه عن قمة الهلال والاتحاد المرتقبة، مشيرًا إلى أن العميد يجب أن يرفع الراية البيضاء إذا خسر مجددًا من الزعيم. "اقرأ التفاصيل"

"سنرى بعد المونديال" .. ياسين بونو يقلق جماهير الهلال بتصريح عن عودته إلى أوروبا!

كشف ياسين بونو، حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب، موقفه من العودة إلى أوروبا في المستقبل، مشيرًا إلى أن كل شيء وارد بعد كأس العالم 2026. "اقرأ التفاصيل"

"لا تنسوا ما فعله الاتحاد بكم في 97" .. إعلامي سعودي يرد على نغمة الانتصارات السبعة للهلال

أكد الإعلامي السعودي جمال عارف، أن مباراة الهلال والاتحاد المقررة اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، ستكون متكافئة. "اقرأ التفاصيل"

قبل انطلاق الكلاسيكو .. جورج جيسوس يفاجئ الاتحاد بتغيير عاجل في تشكيل الهلال!

فاجأ المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق نادي الهلال، نظيره الاتحاد قبل انطلاق مباراة الكلاسيكو بين الفريقين، التي ستنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم السبت. "اقرأ التفاصيل"