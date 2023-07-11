أخبار النصر اليوم | ميسي إيطاليا ينتظر عرض العالمي .. وكاسترو يتحدث عن صفقة جديدة

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النصر السعودي، اليوم الثلاثاء "الموافق 11 يوليو 2023م"، وما يدور حول الفريق.

النصر يجهز عرضًا إلى "ميسي إيطاليا" .. المفاوضات بدأت

يجهز مسؤولو نادي النصر السعودي، عرضًا رسميًا؛ لضم لاعب إيطالي مفاجئ، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"ألغوا عقد كريستيانو رونالدو فورًا" .. أزمة خطيرة تهدد النصر!

رغم التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في يناير الماضي؛ إلا أن نادي النصر، لم يستطع ضم أي صفقة عالمية أخرى، منذ ذلك الوقت، سوى متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (طالع التفاصيل).

لويس كاسترو عن ضم النصر لأوتافيو: نقدره ولكن!

اعترف البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، بأن مواطنه أوتافيو؛ نجم بورتو البرتغالي، أحد الأسماء المطروحة على طاولة ناديه للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيدًا بإمكانياته (طالع التفاصيل).

كريستيانو رونالدو يطرد نجم النصر؟ .. طلب عاجل لضم وحش نابولي

طلب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من مجلس إدارة العالمي، حسم إحدى الصفقات، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

حارس نادي النصر ينتظر قرار لويس كاسترو

كشفت صحيفة "الرياضية"، عن انتظار أمين بخاري، حارس مرمى نادي النصر، قرار المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، بشأن مستقبله.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بخاري، سيبدأ في نظر العروض المقدمة إليه؛ في حال خروجه من حسابات كاسترو، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

يوم أصبح فيه رونالدو مدربًا وكسر ميسي لعنته .. صدفة غريبة تجمع الثنائي الأشهر!

ربما انتقل كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي وذهب ميسي إلى الدوري الأمريكي لكن لا شيء يتغير عندما نتحدث عن هذا الثنائي، فنجد أنفسنا فورًا نذهب إلى المقارنات المعتادة والجدل الكبير (طالع التفاصيل).

جدول مباريات النصر التحضيرية للموسم الجديد 2023-2024 وتفاصيل معسكري البرتغال واليابان

يبدأ النصر تحضيراته للموسم الجديد في يوليو 2023، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية بعد نهاية الدوري السعودي 2022-2023 (طالع التفاصيل).