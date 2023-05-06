أخبار النصر اليوم | موقف لويس إنريكي .. واختبار ثلاثي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 6 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 6 مايو 2023.

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من يمثل السعودية في كأس العالم للأندية 2023 بعد خسارة الهلال دوري أبطال آسيا؟

فقد الهلال تمثيله للسعودية في كأس العالم للأندية بعد أن بات العالمي موجودًا بشكل اعتيادي في هذه البطولة، وعلى الأرجح لن يستطيع تمثيل المملكة في النسخة المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

مواجهة جديدة مع رونالدو؟ إنييستا يرحل عن اليابان لخوض تجربة مختلفة

قرر لاعب الوسط المخضرم أندريس إنييستا، خوض تجربة جديدة في حياته المهنية، بالرحيل عن نادي فيسيل كوبي الياباني بالميركاتو الصيفي. "اقرأ التفاصيل"

عرض ضخم ..فوضى ميسي تفتح أبواب السعودية أمام سيرخيو راموس!

تطور جديد في مستقبل المدافع الإسباني سيرخيو راموس، قد يجعله يقوم بتغيير وجهته من باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي إلى الدوري السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"شكراً كنو" .. جمهور النصر يطقطق بعد خسارة الهلال!

كان الدولي السعودي محمد كنو محل انتقادات وسخرية جماهير الهلال والنصر لأول مرة يشترك فيها الجمهوران في شيء تقريبًا بخلاف تشجيع الأخضر!. "اقرأ التفاصيل"

موقف لويس إنريكي من عرض نادي النصر

كشف موقع "كاتالونيا دياري" عن موقف الإسباني لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني السابق، من عرض نادي النصر لتدريبه.

وأكد الموقع على أن إنريكي ما زال يمتلك عرض النصر، ولم يرفضه حتى الآن، وقيمة العرض هو 100 مليون يورو، وهو نفس عرض البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

مدرب النصر يختبر ثلاثي الفريق قبل لقاء الخليج

قام الكرواتي دينكو إيليتشيتش المدير الفني لفريق نادي النصر، بإجراء اختبارات فنية لثلاثي الفريق لويز جوستافو وعلي الحسن وعبد المجيد الصليهم، لاختيار الأفضل بينهم لمباراة الخليج المقبلة.

ويغيب عبد الله الخيبري عن مباراة النصر أمام الخليج بالجولة 26 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

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