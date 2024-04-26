أخبار النصر اليوم | موقف رونالدو من مباراة الخليج.. وبطاقة حمراء تضيع حلم الأولمبياد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 26 أبريل 2024..

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قرار رسمي من النصر بعد جدل "إيقاف" كريستيانو رونالدو!

"كريستيانو رونالدو سيلعب مباراة النصر أمام الخليج أم لا؟".. سؤال يطرحه الآلاف من عشاق كرة القدم في كل مكان. (طالع التفاصيل)

"القدر يسعد الاتحاد قبل كلاسيكو الهلال ونجم النصر أفسد كل شيء!" .. السعودية تودع حلم الأولمبياد رسميًا

ودع السعوديون، حلم المشاركة في "أولمبياد باريس 2024"؛ بعد الخروج من ربع نهائي بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 سنة. (طالع التفاصيل)

عين على الحكم | رقم النصر في خطر .. "فار" يشعل الجدل بركلة جزاء مثيرة للهلال أمام الفتح

بعد هدوء دام 72 دقيقة، شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع "ضيفه" الفتح، مساء اليوم الجمعة، إثارة تحكيمية كبيرة. (طالع التفاصيل)

بعد إهانته شعار الهلال .. هكذا تصرف كريستيانو رونالدو مع "قميص" الأهلي!

في عديد المرات.. ظهر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ وهو "يهين" شعار الغريم الهلالي. (طالع التفاصيل)

نجم المغرب يعلنها .. رفضت الأهلي وهذه كواليس حديثي مع كريستيانو رونالدو!

فجّر أحد نجوم منتخب المغرب، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن تفاوض النادي الأهلي السعودي معه، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟ (طالع التفاصيل)

"لا ترد على كريستيانو رونالدو" .. مشجع بوتافوجو يُحذر المدرب الجديد من تكرار سيناريو لويس كاسترو

حذر طفل من مشجعي نادي بوتافوجو البرازيلي، البرتغالي أرتو جورج المدير الفني الجديد لفريقه، من الرد على أي اتصالات قد يتلقاها من مواطنه كريستيانو رونالدو لاعب النصر. (طالع التفاصيل)

"دعونا نتنفس دون تهديد!" .. خالد الغامدي يستاء بعد أنباء تحرك الهلال لمقاضاته!

بعدما أثار الكثير من جدل بظهوره عقب وداع الهلال لدوري أبطال آسيا، خرج خالد الغامدي؛ نجم النصر الأسبق، مستاءً من الوضع في الوسط الرياضي، مطالبًا بحرية التعبير عن الرأي. (طالع التفاصيل)

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

فهد الهريفي باكيًا: الهلال قادني للمشكلات في النصر وأدعي بسجودي على هذا الثنائي!

فتح فهد الهريفي؛ نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، قلبه في حوار مطول مع برنامج "المواجهة مع البكيري" تحدث خلاله عن مواضيع عدة، لكن ربما كان أبرزها هي كواليس اعتزاله وقبلها واقعة شطبه من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم عام 1992. (طالع التفاصيل)

SHAHID