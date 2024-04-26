ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

لحساب مباريات الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024، يحل النصر ضيفًا على الخليج، على استاد الأمير محمد بن فهد.

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النصر يحتاج للاستمرار في تحقيق الانتصارات لتضييق الفارق مع الهلال المتصدر، كما أنّ المباراة تعد تجريبية قبل مواجهة الفريقين في بطولة كأس الملك.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 27 أبريل 2024 على استاد الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والخليج على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة على قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق مشاري القرني وكذلك SSC SPORT 5 HD بتعليق مدحت شلبي.

أما القناة المفتوحة SSC SPORT 1 SD، فتأتي المباراة بتعليق عائد العصيمي.

كيف تشاهد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة النصر والخليج عبر تطبيق شاهد بتعليق مشاري القرني.

المباراة الخليج - النصر التاريخ السبت 27 أبريل 2024 الموعد 21:00 السعودية ومصر، 22:00 الإمارات الملعب استاد الأمير محمد بن فهد القنوات الناقلة SSC SPORT 1 HD SSC SPORT 5 HD SSC SPORT 1 SD البث عبر الإنترنت التعليق مشاري القرني مدحت شلبي عائد العصيمي

SHAHID



