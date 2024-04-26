نجم المغرب يعلنها .. رفضت الأهلي وهذه كواليس حديثي مع كريستيانو رونالدو!

مفاجآت نجم المغرب للجماهير السعودية..

SHAHID

فجّر أحد نجوم منتخب المغرب، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن تفاوض النادي الأهلي السعودي معه، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الأهلي عاد بين الكبار في 2023-2024؛ بعد أن لعب الموسم الرياضي الماضي، في دوري يلو "الدرجة الأولى"؛ إلا أنه يُعاني من تذبذب كبير في المستوى حاليًا.

وفي هذا السياق.. كشف المدافع المغربي جواد ياميق، عن تلقيه عرضًا رسميًا من النادي الأهلي، في صيف عام 2023، قبل انضمامه إلى الوحدة السعودي.

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ياميق أشار في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، إلى أنه فضل الانضمام إلى الوحدة، على عروض الأهلي والثنائي السعودي الآخر الرياض والطائي، بالإضافة إلى بعض العروض الإسبانية والروسية والقطرية.

وأوضح المدافع المغربي، أنه اختار الوحدة؛ بسبب تاريخه الكبير، إلى جانب لعب العديد من النجوم المغاربة في صفوفه سابقًا، وتواجد مقر النادي في مكة المكرمة، ما يسمح له بأن يكون قريبًا من "الحرم"؛ وهو ما حلم به طوال حياته.

وعلى جانب آخر.. اعترف جواد ياميق، بعشقه للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، واصفًا إياه بالأفضل في العالم.

وقام ياميق برواية كواليس لقاءه مع رونالدو، في كأس العالم 2022؛ بالقول: "جمعتنا مباراة في الدور ربع النهائي لمونديال قطر، وفي إحدى الفترات التي توقف فيها اللعب، اقتربت منه ووضعت يدي على كتفه؛ وقلت له (أنا أعشقك وأنا من معجبينك كثيرًا، ما حلمت أن أراك أو ألعب أمامك، لكن عندما ألعب باسم منتخب بلادي، لن أتركك في أي مكان في الملعب، دون رقابة لصيقة.. فرد بابتسامة خفيفة وأشار لي بالإعجاب بما قلته له)".

وأخيرًا.. أكد مدافع نادي الوحدة، على إمكانية انتقال الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القليلة القادمة.

SHAHID