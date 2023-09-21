أخبار النصر اليوم | مصير رونالدو من كلاسيكو الأهلي .. واقتراح صفقة تبادلية مع الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، وما يدور حول الفريق.

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هل يغيب رونالدو عن كلاسيكو النصر والأهلي؟ الكشف الطبي يحسمها

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة خلال مباراة فريقه النصر أمام برسبوليس الإيراني، في دوري أبطال آسيا، مما وضع مسألة مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي محل شك (طالع التفاصيل).

"تعطونا رونالدو ونعطيكم نيمار" .. صفقة تاريخية مقترحة بين النصر والهلال!

على الرغم من أن جماهير الهلال والنصر سعداء بتواجد البرازيلي نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوفهما بالترتيب، إلا أن هناك اقتراحًا جماهيريًا بإجراء صفقة تبادلية تاريخية! (طالع التفاصيل).

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ولي العهد سعيد بـ"الاستقبال الجميل" للنصر في إيران

أعرب الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، عن سعادته الكبيرة، بـ"الترجيب" الذي حظي به الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في العاصمة الإيرانية "طهران"؛ على هامش مواجهة برسبوليس، في دوري أبطال آسيا.

وقال ولي العهد في تصريحات لشبكة "فوكس نيورز": "فريقنا السعودي، تلقى ترحيبًا جميلًا من الإيرانيين".

وزير الرياضة السعودي: رونالدو؟ نتمنى انضمامه للمنتخب ولكن!

كشف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، عن أمنيته لانضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف المنتخب السعودي، على الرغم من أن هذا الأمر أصبح مستحيلًا (طالع التفاصيل).

"انصدمت من شخصيته" .. سائق حافلة النصر في إيران يكشف عن وجه رونالدو الحقيقي!

كشف مجيد اليعقوبي سائق حافلة النصر في إيران، عن كواليس ما دار بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وطريقة تعامله مع الجماهير والمحبين والأطفال (طالع التفاصيل).

النخبة الآسيوية ودوري أبطال آسيا .. الاتحاد السعودي يحدد المشاركين!

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن آلية مشاركة الأندية في بطولتي النخبة الآسيوية ودوري أبطال آسيا 2، خلال الموسم المقبل 2024-2025، بناءً على طلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (طالع التفاصيل).

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