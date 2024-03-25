أخبار النصر اليوم | مسؤول نصراوي يكشف ظلم عبدالرزاق حمدالله وسباعي مثير مرشح لخلافة مسلي آل معمر

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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النصر أو الأهلي؟ .. تحول مفاجئ في مستقبل لوكا مودريتش بعد الرحيل عن ريال مدريد

منذ الصيف الماضي، والعديد من الأندية السعودية، على رأسها النصر والأهلي، تسعى للتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان العملاق الإسباني ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

ضربة جديدة .. إصابة ثنائي الهلال والنصر مع منتخب السعودية

تعرض ناديا الهلال والنصر لـ"ضربة جديدة"؛ من داخل معسكر منتخب السعودية الأول لكرة القدم، الذي يستعد لمواجهة طاجيكستان، مساء غدٍ الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

مشجع الأسبوع | العالمية صعبة قوية .. غاب رونالدو وحضر النصر في ودية البرتغال والسويد

يُطلق جول النسخة العربية سلسلة جديدة من الحلقات الأسبوعية تمتد معكم حتى نهاية الموسم الجاري، وتختص سلسلة "مشجع الأسبوع" باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقتنا الأولى كانت من ملعب أمريكان إكسبرس الخاص بنادي برايتون الإنجليزي، فيما الثانية من مدرجات ملعب دوم ألفونسو هنريكي الذي احتضن الخميس الماضي مواجهة البرتغال والسويد الودية. (طالع التفاصيل)

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ظلم جم تعرض له مهاجم الاتحاد .. مفاجآت صادمة عن كواليس طرد النصر لعبدالرزاق حمدالله

كشف أحمد البريكي؛ المدير التنفيذي الأسبق لنادي النصر، كواليس صادمة عن قرار العالمي بطرد المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد الحالي، من النادي، مؤكدًا أن ما فعلته إدارة مسلي آل معمر معه خطأ جسيم. (طالع التفاصيل)

نجم النصر الأسبق ومغضوب عليه من الجماهير .. الكشف عن أسماء الراغبين في خلافة مسلي آل معمر

يبدو أن رحيل مسلي آل معمر عن رئاسة المؤسسة غير الربحية لنادي النصر السعودي ما هي إلا مسألة وقت فقط، وستحدث في القريب العاجل، في ظل انسحاب داعمه الأول الأمير خالد بن فهد عن المشهد. (طالع التفاصيل)

التفوق على الاتحاد والهلال .. المدير التنفيذي السابق للنصر يكشف دور المريسل في الفوز بصفقة الموسم

كشف أحمد البريكي المدير التنفيذي السابق للنصر عن دور الإعلامي عبد العزيز المريسل في تفوق النادي على الهلال والاتحاد والفوز بصفقة الموسم في يناير 2019. (طالع التفاصيل)

هل استفسر منه عن الرياض؟ نجم إنتر المطلوب في السعودية يزور "صديقه" رونالدو في معسكر البرتغال

يتواجد كريستيانو رونالدو نجم النصر حاليًا في بلاده البرتغال، حيث انضم لمعسكر المنتخب استعدادًا لمواجهة سلوفينيا وديًا مساء غدٍ الثلاثاء بعدما غاب عن اللقاء الودي الأول أمام السويد. (طالع التفاصيل)

فيديو | تركها تسجل ثم أحرجته .. رونالدو مع نجمة كرواتيا: أفضل إهدار ركلة جزاء على ما فعلته مع ريال مدريد ضد غرناطة

أكد كريستيانو رونالدو نجم النصر أنه يُفضل إهدار ركلة جزاء على ما فعله خلال مباراة فريقه السابق، ريال مدريد، أمام غرناطة في الدوري الإسباني، فما القصة؟ (طالع التفاصيل)

سار على خطى الهلال .. النصر يطلب تغيير موعد مباراتيه في الدوري السعودي

رغم أنه لا يرتبط بأي مباريات خارجية بعد خروجه من دوري أبطال آسيا، إلا أن النصر سار على خطى الهلال وطلب من لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي تغيير موعد مباراتيه في دوري روشن أمام الطائي وأبها. (طالع التفاصيل)

بالأسماء.. كاسترو يلجأ إلى 16 لاعبًا شابًا قبل موقعة الطائي!

قرر البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، استدعاء 16 لاعبًا من فريق الشباب في التدريبات، استعدادًا لمواجهة الطائي يوم السبت المقبل في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

فيديو | أمام عيون مورينيو .. احتفال "رونالدو" الأيقوني يصل إلى سباق الدرجات النارية

يبدو أن تأثير كريستانو رونالدو في الرياضة لن يتوقف عند كرة القدم، بل سيمتد إلى رياضات أخرى آخرها سباق الدرجات الهوائية. (طالع التفاصيل)

وليد عبد الله ليس الأول .. مهمشون تحولوا إلى أبطال دون سابق إنذار

لم يكن وليد عبد الله يتوقع سوى أن يقضي أيام عقده الأخيرة في النصر على دكة البدلاء ومن ثم يرحل في هدوء تام بنهاية الموسم الجاري، لكن فجأة حدث ما لم يكن في الحُسبان. (طالع التفاصيل)

صفر خارج ريال مدريد.. محاولات رونالدو الفاشلة للتتويج القاري

نستعرض محاولات كريستيانو رونالدو الفاشلة من أجل تحقيق التتويج القاري خارج ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

"عملك ناقص والنصر عانى معك" .. نجم النصر الأسبق يهاجم الأمير خالد بن فهد!

تعرض الأمير خالد بن فهد؛ العضو الذهبي بنادي النصر السعودي، لانتقادات واسعة من فهد الهريفي؛ نجم النادي الأسبق، معلنًا تأييده لرحيله. (طالع التفاصيل)

"كنا في الهلال نرتعش من النصر" و"الأهلي دمرني" .. اعترافات جريئة وفاضحة لنجوم السعودية بعد الاعتزال!

لا تخفى القيود الموضوعة على اللاعبين خلال مسيرتهم في الملاعب على أحد سواء من أنديتهم أو من منتخبات بلادهم، فليس كل ما يُعرف يُقال، والحقائق أغلبها لا يجب أن ينكشف، كي تستمر المسيرة. (طالع التفاصيل)

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