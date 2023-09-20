أخبار النصر اليوم | ماني يتحدى الأهلي .. ورسالة كريستيانو رونالدو للجماهير

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023، وما يدور حول الفريق.

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نجم برسبوليس يكشف ردة فعل رونالدو ونجوم النصر على ملعب "حقل البطاطس"

كشف أميد عليشاه، لاعب نادي برسبوليس الإيراني، عن ردة فعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ونجوم النصر السعودي، على ملعب "آزادي"، الذي احتضن مباراة الفريقين، مساء أمس الثلاثاء (طالع التفاصيل).

فيديو | "مصارع وابعدوا رونالدو عنه" .. تحذير نجوم النصر والأهلي من الحكم مفتول العضلات

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، الكلاسيكو الكبير بين النصر والأهلي، مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).

رسالة من كريستيانو رونالدو إلى الجماهير الإيرانية .. وكشف سر صورته "الغريبة" في طائرة النصر

أعرب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، عن "سعادته الكبيرة" بفوز فريقه على برسبوليس الإيراني، مساء أمس الثلاثاء (طالع التفاصيل).

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بعد فوز النصر على برسبوليس .. ماني يتحدى الأهلي ويحذره من هذا الأمر!

رفع النجم السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، راية التحدي في وجه الأهلي، قبل المباراة المرتقبة بين العملاقين (طالع التفاصيل).

"الأسطورة لم تأت من فراغ" .. النصر بوابة كريستيانو رونالدو لرقم تاريخي

حقق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، رقمًا تاريخيًا؛ على هامش مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أمام برسبوليس الإيراني (طالع التفاصيل).

في نهاية الرحلة التاريخية .. هدايا "عجيبة" من إيران وبرسبوليس إلى رونالدو ونجوم النصر

عاش الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أجواءً أكثر من رائعة، خلال الأيام القليلة الماضية، على هامش زيارته التاريخية إلى العاصمة الإيرانية "طهران" (طالع التفاصيل).

قرار رسمي بإيقاف لاعب الأهلي قبل كلاسيكو النصر .. "عقوبة مضاعفة"

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن "إيقاف" أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل رسمي (طالع التفاصيل).

قبل كلاسيكو النصر .. تحديد مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الكلاسيكو السعودي الكبير، أمام نظيره النصر، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024 (طالع التفاصيل).

بـ"مشاهد الحب ومساعدة القدر" .. شمس النصر تشرق في إيران بأقل مجهود

على الرغم من أن المباراة لم تكن مبهرة كرويًا؛ إلا أن نادي النصر السعودي، نجح بامتياز في تحقيق الفوز على مستضيفه برسبوليس الإيراني، بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024 (طالع التفاصيل).

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