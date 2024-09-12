أخبار النصر اليوم | مفاجأة الجماهير لكريستيانو رونالدو .. وحيرة بشأن بينتو وكلاسيكو الأهلي!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، وما يدور حول الفريق.

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بعد غضب النصر .. الأهلي يفضح الشباب في صفقة انتقال متعب الحربي إلى الهلال باعترافات قوية

فجر خالد العيسى؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل حول ضياع صفقة الظهير الأيسر المحلي متعب الحربي على ناديه، موضحًا أنه تعرض للخداع من قبل إدارة نادي الشباب. "اقرأ التفاصيل"

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"قمة الأهلي قد لا تكون الأخيرة" .. كريستيانو رونالدو يعطل رحيل لويس كاسترو عن النصر

يبدو أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لن يغادر قلعة الأصفر عقب مباراة القمة أمام الأهلي، كما كان مخططًا خلال الساعات الماضية، في ظل رغبة قائد الفريق كريستيانو رونالدو، في بقائه. "اقرأ التفاصيل"

بعد إنجازه التاريخي بـ900 هدف .. جماهير النصر تُحضر مفاجأة رائعة لكريسيتانو رونالدو!

حرصت جماهير النصر على الاحتفاء بنجمها البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد العالمي، بعد إنجازه التاريخي بوصوله إلى 900 هدف في مسيرته. "اقرأ التفاصيل"

"الوجه الجديد" جاهز بعد انتهاء أزمته .. وبينتو يحير النصر قبل قمة الأهلي

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر، لخوض تدريباته الختامية، مساء اليوم، قبل مواجهة الأهلي، على ملعب الأول بارك، غدًا، في قمة الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

بعد حركة عبد العزيز العمران .. التردد يصيب المرشحين وحالة واحدة تنهي أزمة رئاسة النصر!

سادت حالة من الجدل، بين الجماهير النصراوية، خلال الساعات الماضية، بعد وقوع تصرف غريب من قِبل عبد العزيز العمران، عضو مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية، بعد ترشيحه لرئاسة النادي. "اقرأ التفاصيل"

بعد طلب النصر .. الاتحاد الآسيوي يرد على نقل مباراة الشرطة العراقي بقرار رسمي!

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على نقل مباراة النصر والشرطة العراقي، والتي ستقام في العراق، يوم الإثنين المُقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. "اقرأ التفاصيل"