أخبار النصر اليوم | قطع طريق كريم بنزيما .. وكريستيانو رونالدو "أضحوكة"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 15 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 15 مارس 2023.

المشجع النصراوي وإبراهيم الصالحي ليس بدعًا .. ضحايا المنافسين في مدرجات الدوري السعودي

إذا كنت مشجعًا لأحد الأندية السعودية وترغب في حضور مباراة تجمع بين غريمين لفريقك، فإما أن تنأى بنفسك ولا تعرضها لموقف محرج أو تخفى في قميص أي من الغريمين، كي تنجح مهمة تسللك للمدرجات وإلا فالعواقب لن تكون سعيدة بالنسبة لك. "اقرأ التفاصيل"

رئيس النصر: حرضوا محمد كنو ويرفضون معاقبة الهلال!

علق مسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر السعودي، على رفض لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، للشكوى المقدمة من قبل ناديه ضد جاره الهلال فيما يتعلق بقضية لاعب الوسط محمد كنو. "اقرأ التفاصيل"

زميل رونالدو السابق: ميسي يتفوق عليه لأنه الأفضل في كل العصور!

كشف كيران ريتشاردسون لاعب مانشستر يونايتد السابق، عن السبب الذي يجعله يعتقد أن ليونيل ميسي أفضل من كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | رونالدو يتخطى ميسي ومبابي برقم جعله أضحوكة للجماهير

يشتهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتحقيق الأرقام القياسية بكل الأندية التي لعب لها وصولًا لفريقه الحالي النصر السعودي. "شاهد التفاصيل"

ريال مدريد يقطع طريق كريم بنزيما على النصر

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، على أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، اتفقت مع كريم بنزيما مهاجم الفريق، على تمديد التعاقد بشكل شفهي.

وتجديد عقد بنزيما، يقطع الطريق على نادي النصر، الذي يرغب في التعاقد معه، وفقًا للتقارير التي انتشرت خلال الفترة الماضية.