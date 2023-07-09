أخبار النصر اليوم | فرصة لانتعاش خزينة العالمي .. ورونالدو يتدخل لحسم صفقة جديدة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 9 يوليو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الأحد 9 يوليو 2023.

"السعودية سئمت" .. دفاع أوروبي جديد عن ميركاتو المملكة أمام هجوم البعض

يومًا تلو الآخر، تحصد السعودية المساندين لنهضتها الكروية من الأوروبيين، رغم الانتقادات التي تخرج من البعض إلا أن المنصفين كُثر. "اقرأ التفاصيل"

ليونيل ميسي وكريم بنزيما.. تقييم جول للصفقات الكبرى خلال سوق الانتقالات الحالي حول العالم

فترة الانتقالات قد تكون الأهم لأي فريق، خلال كل موسم حيث يتم الإعداد جيدًا للموسم المقبل، عبر اختيار النادي للاعبين مناسبين له. "اقرأ التفاصيل"

العين الحمراء ظهرت في المفاوضات .. ويلفريد زاها يدفع ثمن الغضب السعودي

"لسنا حفرة ممتلئة بالمال دون قاع، ولن ندفع فدية لأحد" .. هذا كان رد المفاوض السعودي على وكلاء وممثلي ويلفريد زاها خلال المفاوضات التي دارت بين الطرفين مؤخرًا. "اقرأ التفاصيل"

النصر ينتظر انتعاش خزينته بـ10 ملايين يورو من عبد الرزاق حمدالله

لم ينته مسلسل النصر ومهاجمه السابق عبد الرزاق حمدالله بعد، لكنه قارب على النهاية، إذ يستعد الجميع لمشاهدة المشاهد الأخيرة التي ستحدث في قاعات المحكمة الرياضية. "اقرأ التفاصيل"

كريستانو رونالدو تواصل معه شخصيًا .. النصر يتحرك لضم نجم بورتو!

يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي يسعى بشكل شخصي إلى تكوين فريق تنافسي خلال موسم 2023-2024، من أجل قيادة "العالمي" إلى منصات التتويج. "اقرأ التفاصيل"