أخبار النصر اليوم| طرد "العجوز" رونالدو مرفوض ومفاجأة قبل صدام الفيحاء

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة الموافق الثاني عشر من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، ليوم الجمعة، وما يدور حول الفريق.

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"نريده في مباراة الفيحاء".. النصر يعترض على طرد رونالدو أمام الهلال

لا تزال قضية البطاقة الحمراء التي نالها نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة الهلال، محل اعتراضات واسعة من قِبل جماهير العالمي، التي تصر على وضع أصابع الاتهام نحو الحكم محمد الهويش، إثر واقعة المشادة التي اندلعت بين رونالدو، والمدافع علي البليهي (طالع التفاصيل).

النصر يتلقى مفاجأة سعيدة قبل مواجهة الفيحاء

أفاد الإعلامي علي العنزي، بأن مدافع النصر عبد الإله العمري، عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، مساء اليوم، بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في عضلة الساق، التي تعرض لها في مباراة العين الإماراتي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتلقى الجهاز الفني للنصر مفاجأة سارة بعودة العمري، قبل مواجهة الفيحاء يوم الجمعة المقبلة، في لقاء الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

"نحن بريئون من تصرفاتك أيها العجوز" .. مسؤول هلالي سابق يشن هجومًا حادًا على كريستيانو رونالدو!

لا يمكن أن ينتهي ديربي بين الهلال والنصر منذ انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو للعالمي إلا ويستمر الهجوم بعده لأيام على الدون (طالع التفاصيل).

"رونالدو بريء وهدف النصر صحيح".. أدلة قانونية تورط الهلال بعد السوبر

لا يزال قرار الحكم الدولي محمد الهويش، بإلغاء هدف النصر الذي أحرزه أوتافيو في مرمى الهلال، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، مثار جدل، بعد ظهور أدلة قانونية تثبت صحة الهدف النصراوي الذي تم تسجيله قبل نهاية الشوط الأول (طالع التفاصيل).

كابوس جديد للنصر .. ميسي والإحباط يُهددان بقاء رونالدو حتى نهاية عقده في 2025

يعيش كريستيانو رونالدو موسمًا صعبًا مع النصر، توجه بالخروج من كأس السوبر السعودي ومغادرة مواجهة الهلال في نصف النهائي بالبطاقة الحمراء بعد اعتدائه على علي البليهي دون كرة (طالع التفاصيل).

"لا النصر ولا ريال مدريد".. نجم برشلونة السابق يخطط لخطف مودريتش في الصيف

أصبح الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط فريق الكرة بنادي ريال مدريد، في مفترق طرق بين عدد من العروض التي تنتظر رحيله عن قلعة الملكي في فترة الميركاتو الصيفي (طالع التفاصيل).

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"جولة آسيوية جديدة برعاية رونالدو".. النصر يعوض فشل رحلة الصين

دخل فريق الكرة بنادي النصر، وقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضمن خطة أحد الدول الآسيوية، لإقامة مباراة للأصفر خلال العام المقبل (طالع التفاصيل).

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