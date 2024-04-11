"جولة آسيوية جديدة برعاية رونالدو".. النصر يعوض فشل رحلة الصين

فرصة جديدة تنتظر النصر بجولة في إحدى دول آسيا..

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دخل فريق الكرة بنادي النصر، وقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضمن خطة أحد الدول الآسيوية، لإقامة مباراة للأصفر خلال العام المقبل.

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وذهبت بعثة النصر إلى الصين، لخوض مباراتين وديتين أمام شنجهاي شينهوا وجيجيانج إف سي، في يومي 24 و28 يناير الماضي، إلا أن إصابة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد ساهمت في حرمان الجماهير الصينية من مشاهدته وهو يركض على أرضها، قبل أن يعلن النصر عن تأجيل المباراتين الوديتين إلى أجل غير مسمى.

وذكرت شبكة South China Morning Post أن اتحاد هونج كونج يخطط لتنظيم جولة للنصر في عام 2025، بمشاركة كريستيانو رونالدو، حيث ذكر رئيس الاتحاد، بوي كوان كاي، أن البلاد بحاجة لتنظيم بعض الأحداث الضخمة، إلا أن الأمر لا يزال في مرحلة الدراسة والمناقشة.

وتشتمل الخطة المبدئية على مشاركة النصر في بطولة من أربعة فرق، ويحتمل أن تقام خلال شهر يناير 2025.

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وكانت الجهة المنظمة لجولة النصر في الصين، قد كشفت عن سر قرار التأجيل المفاجئ، في مشكلة صحية تتعلق بالبرتغالي رونالدو، وهو الأمر الذي فجر غضب الجماهير الصينية التي حاصرت بعثة الفريق في فندق الإقامة قبل العودة إلى الرياض.

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