أخبار النصر اليوم | سخرية أمريكية من كريستيانو رونالدو .. وتطورات سعيدة في الصفقات الجديدة

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء "الموافق 18 يوليو 2023"، وما يدور حول الفريق.

"افتح القوس وانتظر" .. الأهلي يدخل مزادًا مع 8 أندية على مهاجم النصر

"افتح القوس وضف اسمًا جديدًا".. حيث يبدو أن المنافسة على أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قد وصلت إلى ذروتها، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

بعد انتفاضة التحسر عليه .. ألفارو جونزاليس يوجه رسالة لجمهور النصر ورونالدو يرد بطريقته

رغم إعلان النصر السعودي الاستغناء عنه قبل عدة أسابيع إلا أن مظاهرة الحب الذي قادها جمهور النادي نحوه بالأمس، دفعت المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، للخروج لتوجيه رسالة له (طالع التفاصيل).

أفرط في تدخين الشيشة .. هجوم عنيف على رونالدو بسبب ميسي!

قام مايكل لاهود اللاعب السابق بالدوري الأمريكي، بمهاجمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر بسبب تصريحاته عن البطولة (طالع التفاصيل).

رسميًا | النصر يتعاقد مع سيكو فوفانا

أعلن نادي النصر، التعاقد بشكل رسمي مع النجم الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان فريق لانس الفرنسي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

اقتربت كثيرًا .. تطور ملفت في مفاوضات النصر لضم موسى ديابي

اقترب النصر السعودي كثيرًا من التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي جناح باير ليفركوزن الألماني، وذلك رغم المنافسة الشرسة مع أستون فيلا الإنجليزي (طالع التفاصيل).

ليس دافيد دي خيا .. النصر يُبرم صفقة مفاجئة مع مانشستر يونايتد

يدور الحديث منذ أسابيع عن اهتمام النصر بالتعاقد مع دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، لكن الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو فجر مفاجأة كبيرة حين أكد توصل الناديين لاتفاق حول لاعب آخر تمامًا (طالع التفاصيل).

غضب لا يتوقف .. كريستيانو رونالدو يفتح النار على حكم مباراة النصر وسيلتا فيجو

فتح كريستيانو رونالدو النار على حكم مباراة فريقه النصر الودية أمام سيلتا فيجو مساء أمس في البرتغال، والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بخمسة أهداف نظيفة سجلها جميعًا بعد طرد المدافع السعودي عبد الإله العمري (طالع التفاصيل).

كريستيانو رونالدو: لن أعود لأوروبا لهذا السبب .. والدوري السعودي أفضل من الأمريكي

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه لن يعود مرة أخرى إلى الدوريات الأوروبية في الوقت الحالي على الأقل، متحدثًا عن قوة الدوري السعودي مقارنة بنظيره الأمريكي (طالع التفاصيل).

فيديو | يبدو أصابه العجز بالفعل .. كريستيانو رونالدو يرعب النصر بأدائه أمام سيلتا فيجو

"ماذا يحدث للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؟".. سؤال يطرحه الآلاف من عشاق نادي النصر، قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

فضيحة ودية للنصر أمام سيلتا فيجو .. "الحساب الرسمي يهرب والجماهير تنتفض ضد هؤلاء"!

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، هزيمة ودية قاسية أمام سيلتا فيجو الإسباني (0-5)، ضمن الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

فيديو | غضبه مستمر حتى في الوديات .. كريستيانو رونالدو يشكو وضع النصر لشقيقته!

حالة من الغضب سيطرت على البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، خلال لقاء فريقه الودي أمام سيلتا فيجو الإسباني (طالع التفاصيل).

عائلة نجم بالميراس عن عرض النصر: جوستافو جوميس انتظر هذه اللحظة كثيرًا!

كشفت عائلة الأوروجوياني جوستافو جوميس؛ مدافع بالميراس البرازيلي، النقاب عن عرض النصر السعودي، للظفر بخدمات نجلها، معترفة برغبته في تمثيل العالمي في الموسم المقبل (طالع التفاصيل).

"عجوز ولم يعد مثل السابق" .. منافس النصر يسخر من كريستيانو رونالدو

قلل أمير الحيزم، الأمين العام لنادي الاتحاد المنستيري التونسي، من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قبل مواجهة النصر السعودي، في كأس الملك سلمان (طالع التفاصيل).

بسبب جوهرة كورينثيانز .. صراع جديد بين الهلال والنصر في الميركاتو الحالي!

معركة كبرى منتظرة بين الهلال والنصر، في الميركاتو الصيفي الحالي، على أحد النجوم البرازيليين، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"الحدث الأكبر في الميركاتو" .. كشف حيلة النصر لخدعة صندوق الاستثمارات بصفقة انتقال ساديو ماني للأهلي

صراع شرس حاليًا بين النصر والأهلي؛ للتعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني (طالع التفاصيل).

هل تعترض الأندية؟ قرار جريء من رابطة دوري المحترفين لصالح اللاعب السعودي

اتخذت رابطة دوري المحترفين قرارًا جريئًا لصالح اللاعبين السعوديين خاصة الشباب منهم، وذلك ضمن البرامج التطويرية التي تخدم استراتيجية التحول للدوري السعودي والتي تضمنت 3 مسارات رئيسية (طالع التفاصيل).