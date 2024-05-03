أخبار النصر اليوم | ساديو ماني يتورط مجددًا مع الجماهير .. وتعهد قبل نهائي كأس الملك!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 3 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 3 مايو 2024

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المعركة الثالثة .. ميسي يقهر رونالدو في ليلة تاريخية، و"النائم بالتسلل" يرد بقوة!

في الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بأهداف إرلينج هالاند وجود بيلينجهام ومستقبل كيليان مبابي، دعونا لا ننسى الأسطورتين الأهم في كرة القدم الحديثة. "اقرأ التفاصيل"

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"لم يحدد اسم وغير رسمية" .. نواف بن محمد يفجر مفاجآت بشأن ترشيح النصر لمونديال 2000

فجر الأمير نواف بن محمد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، عن مفاجآت في ترشيح نادي النصر للمشاركة في كأس العالم للأندية عام 2000، والتي شهدت الكثير من الجدل. "اقرأ التفاصيل"

الأكثر مبيعًا في العالم .. النصر يزاحم عمالقة أوروبا بفضل كريستيانو رونالدو وغياب ميسي لغز كبير!

مع اقتراب الموسم الحالي من خط النهاية، بدأت الأندية الأوروبية في احتساب المكاسب التي حققتها ليس فقط على منصات التتويج بالبطولات ولكن في خزائنها أيضًا. "اقرأ التفاصيل"

تعهُد مكتوب .. خطاب من النصر إلى اتحاد الكرة لـ"تنفيذ طلبه" قبل نهائي الكأس أمام الهلال

تقدم مجلس إدارة نادي النصر، بـ"طلب" إلى اتحاد الكرة السعودي؛ بعد تأهل الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

"بعد أن أخرسهم قام بتصرف غريب آخر" .. فيديو جديد يورط ساديو ماني مع جماهير النصر

دخل النجم السنغالي ساديو ماني، في حرب غريبة مع جماهير ناديه النصر السعودي، خلال مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

"لا يزال ظلًا لكريستيانو رونالدو" .. زيدان يُهاجم ساديو ماني بشراسة!

تعرض ساديو ماني نجم النصر لانتقاد شرس يخص مستواه مع الفريق السعودي، حتى أنه وصف بأنه لايزال ظلًا للنجم الأسطوري وزميله في هجوم العالمي كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

"الزين ما يكمل والنصر لم يستفد منه!" .. رسالة صادمة من جستنيه عن صفقة رونالدو "التاريخية"

"أهم وأبرز صفقة أجنبية في تاريخ السعودية".. هكذا وصف الناقد الرياضي عدنان جستنيه، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، قبل أن يكشف عن عيوبه مع الفريق. "اقرأ التفاصيل"