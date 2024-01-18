أخبار النصر اليوم | رونالدو يُواصل الغياب، والتحرك لضم "ميسي اليابان"

رونالدو يُواصل الغياب عن التدريبات

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن كريستيانو رونالدو غاب لليوم الثاني على التوالي عن تدريبات فريقه النصر الجماعية استعدادًا لاستئناف دوري روشن السعودي منتصف فبراير القادم.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب اكتفى بتدريبات بسيطة في صالة الألعاب الرياضية بجانب جلسة علاجية في عيادة النادي، وذلك بعد شعوره يوم أمس بآلام عضلية.