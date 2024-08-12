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تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | راتب لابورت في ريال مدريد، وحسم مصير جويدو

النصردوري روشن السعوديكريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 12 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 12 أغسطس 2024.

رونالدو يحلم بفك عقدة السوبر السعودي..

"لماذا ترشح لرئاسة الأهلي مرة ثانية؟"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قرار كاسترو أثار غضبًا كبيرًا بين جماهير النصر..

النصر يحسم مستقبل الرئيس التنفيذي الإيطالي..

أحداث مثيرة للجدل في تاريخ كأس السوبر السعودي..

النصر يواجه التعاون يوم الأربعاء المُقبل..

لاعب جديد يرحل عن النصر

خطوة فاجأت العديد من القادسية

سالم الدوسري ضيف دائم في مسلسل الميركاتو السعودي..

"هذا اللاعب أفضل من ساديو ماني"

التضحية بكل شيء من أجل ريال مدريد..

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