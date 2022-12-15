أخبار النصر اليوم | حيرة جارسيا بسبب أبو بكر .. واختيار ريال مدريد!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق 15 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

آل معمر: اللائحة لا تطبق إلا علينا والرابطة تمُن على النصر!

هاجم مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، لجنة المسابقات برابطة دوري روشن للمحترفين، بسبب تعديلهم على موعد مباراة الفريق أمام الشباب، ببطولة دوري روشن للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

ريال مدريد وبيتيس يرفضان الهلال ويختاران النصر!

كشف الإعلامي الرياضي طارق سعد، عن رفض ناديي ريال مدريد وريال بيتيس، خوض تدريباتهم على ملعب نادي الهلال، وذلك خلال فترة تواجدهما في شهر يناير المقبل، للمشاركة في السوبر الإسباني. "اقرأ التفاصيل"

رغم اقتراب رحيله عن النصر .. عسيري يستعد بقوة للعودة إلى الملاعب

على الرغم من أن أيام عبد الفتاح عسيري جناح فريق نادي النصر أصبحت معدودة داخل قلعة العالمي، إلا أنه مازال يستعد من أجل العودة بقوة إلى الملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها. "اقرأ التفاصيل"

أبو بكر يثير حيرة جارسيا قبل مواجهة الرائد

أثار الكاميروني فينسنت أبو بكر حيرة المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، قبل مواجهة الرائد ببطولة دوري روشن للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن جارسيا قد يبدأ بتشكيل هجومي مكون من 4 لاعبين، دون الكاميروني أبو بكر، مع وضع البرازيلي أندرسون تاليسكا كرأس حربة.

النصر يستعد للرائد بسلاح التسديد

يواصل فريق نادي النصر تدريباته، استعدادًا لمواجهة الرائد بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وشهدت تدريبات النصر تمارين لياقية، ثم تدريبات تكتيكية، وتم اختتام التدريبات بالتسديد على مسافات مختلفة على المرمى.